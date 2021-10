Le ultime due gare stagionali di EF Open vanno a Jak Crawford, il quale è stato impeccabile in entrambi gli appuntamenti di Barcellona. In Spagna il driver texano ha preceduto Foster e Trulli in gara-2 e Das e Foster in gara-3.

Das resta quindi leader con 382 punti: al secondo posto Louis Foster, che diventa vice-campione con 315 punti e un’ottima prima intera stagione! Si deve accontentare invece del terzo posto lo statunitense, pupillo Red Bull, Jak Crawford con 304 punti ed un numero incredibile di vittorie in questo so 2021, segno di uno smisurato talento!

GARA-2

Jak Crawford, partito dalla pole position, ha trionfato indisturbato sotto il sole di Barcellona. Alle sue spalle Louis Foster e Trulli, che lo hanno seguito fino alla bandiera a scacchi. Poca azione in questa gara-2: da segnalare Bolukbasi che attacca Nazim Azman e Francesco Simonazzi che nelle retrovie si libera di Dexter Patterson, pilota scozzese all’esordio negli ultimi appuntamenti di EF Open.

Crawford infine fa segnare il giro veloce, mentre Bolukbasi e Das battagliano per la quarta piazza. Al termine della gara Crawford trionfa senza intoppi davanti a Foster e al nostro Enzo Trulli, che colleziona un altro podio, dopo quello di ieri.

Risultati completi presso questo link.

GARA-3

Crawford scatta davanti a tutti, alla prima curva Das e Foster lo inseguono. Dopo una manciata di giri Filip Kaminiarz attacca Rafael Villagomez: il polacco va in testacoda, mentre Villagomez scivola nelle retrovie.

Brad Benavides esce di pista, mentre Villagomez si libera di Dexter Patterson. Nelle fasi finali Simonazzi esce di pista, mentre Crawford fa doppietta, che questa volta festeggia davanti a Das Foster! Quindicesimo Enzo Trulli. Risultati completi presso questo link.

Si chiude così il sipario sul 2021 di EF Open, anno ricco di colpi di scena ed emozioni, in attesa di un 2022 ancora migliore!

Giulia Scalerandi