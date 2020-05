Sono iniziati i preparativi del prossimo Virtual GP che farà tappa in Spagna sul circuito di Barcellona. L’appuntamento è per Domenica 10 Maggio alle 19 italiane, e noi di LiveGP siamo pronti per raccontarvi tutto in diretta.

LA LINE-UP DEL VIRTUAL GP

Dopo la battaglia di settimana scorsa sul circuito di Interlagos, questa domenica, oltre agli ormai sempre presenti Leclerc, Albon, Latifi, Russell e Giovinazzi, ci saranno diverse celebrità del mondo del calcio internazionale come Kun Aguero e Thibaut Courtois. Ma saranno anche presenti i nostri Vitoantonio Liuzzi, che ritornerà al volante della ex Toro Rosso, ed Antonio Fuoco che prenderà invece il secondo sedile della Ferrari. Andiamo a vedere la line-up provvisoria:

Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi, Thibaut Courtois

Alpha Tauri: Vitantonio Liuzzi, Andrea Pirello

FDA Esports Team: Charles Leclerc, Antonio Fuoco

Haas: Arthur Melo, Pietro Fittipaldi

McLaren: Lando Norris, secondo pilota da confermare

Mercedes: Esteban Gutierrez, Stoffel Vandoorne

Racing Point: David Schumacher, secondo pilota da confermare

Red Bull: Alex Albon, Sergio Aguero

Renault: Ian Poulter, Max Fewtrell

Williams: George Russell, Nicholas Latifi

Tante new entry del mondo del calcio quindi nella nuova edizione del Virtual GP di Spagna, ma anche tante conferme da parte dei piloti reali. Dovrebbe esserci anche Lando Norris, dopo la mezza apparizione ad Interlagos.

Julian Tan, Capo della sezione e-Sports F1, ha dichiarato: “Questa settimana avremo una delle più entusiasmanti line-up che abbiamo avuto finora e siamo lieti di dare il benvenuto a tre delle star del calcio europeo a competere al fianco di piloti del mondo della F1 e del Motorsport in generale”.

“Il loro desiderio di partecipare è una testimonianza del continuo successo e della popolarità del Virtual GP e siamo orgogliosi di offrire agli appassionati uno spettacolo dal vivo da godersi durante questi tempi difficili”.

COME E DOVE SEGUIRE IL VIRTUAL GP DI SPAGNA

Il Virtual GP di Spagna si correrà sul circuito del Montmelò a Barcellona e sarà preceduto da una sessione di qualifiche per determinare la griglia di partenza. La gara questa volta sarà di 33 giri e, complessivamente, l’evento dovrebbe durare all’incirca un ora e mezza.

Il tutto sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali della Formula 1, oltre che sul nostro sito tramite Radio Live GP, con commento interamente in italiano. Appuntamento per Domenica 10 Maggio alle 19.

Julian D’Agata