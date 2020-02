Dopo la sfida dei Duel at Daytona, le due gare da 60 giri che determinano la griglia di partenza della Daytona 500, tutto è pronto per l’evento di domenica. Le due prove del giovedì, determinanti per definire lo schieramento dal 3° al 40° in griglia, hanno incoronato Joey Logano #22 e William Byron #24.









Duel at Daytona, il racconto delle prove

Il primo Duel at Daytona, condizionato dalla pioggia che ne ha posticipato l’inizio dell’evento, é stato conquistato da Joey Logano. Il #22 del team Penske, protagonista in negativo nel Clash dopo un’esagerato blocking ai danni di Kyle Busch #18, ha avuto la meglio nel finale, conquistando il terzo posto per domenica.

Nel secondo Duel, William Byron #24 ha confermato l’ottima velocità delle Chevy. Non a caso, va ricordato come la prima fila, l’unica non messa in discussione dal Duel, sarà tutta Chevrolet. Jimme Johnson #48, compagno di team di Byron, ha completato secondo la race 2 del Duel che gli consentirà di partire sesto nell’ultima “The Great American Race” della carriera.

L’evento del Duel at Daytona ha sancito l’eliminazione dall’evento di domenica di Yeley #54 e Suarez #96. I due non sono rientrati nei 40 protagonisti che si sfideranno per vincere la prova più importante dell’anno.

Escono ad ossa rotte Chase Elliott #9 e Kyle Busch #18. Il primo, in pista con Hendrick Motorsport partirà 25°, mentre il campione 2019 inizierà la stagione scattando dal 28° posto.

La griglia di partenza definitiva

La 62° edizione della Daytona 500 vedrà la Chevrolet #47 di Ricky Stenhouse Jr scattare dalla pole. Il vincitore della Coca Cola 400 at Daytona 2018 dividerà la prima fila con Alex Bowman #88, vincitore di una sola competizione in carriera.

Seconda fila per Logano #22 e Byron #24, davanti ad Armirola #10 e Johnson #48. Restano molto lontano i rookie, pronti a dare spettacolo domenica pomeriggio. La 500 miglia scatterà alle 20.30 italiane. La diretta di tutto il campionato della NASCAR Cup Series è disponibile a pagamento tramite NASCAR Track Pass.

Dopo il Clash ed il Dual l’evento dell’anno è sempre più vicino. Buon divertimento!

Luca Pellegrini