Continua da Zolder il DTM, campionato che giunge in Belgio per il terzo appuntamento del 2021. Lo spettacolo è assicurato nella storica pista fiamminga che si colloca a due settimane dal round tedesco del Lausitzring.

Audi è al comando della classifica generale con il sudafricano Kelvin van der Linde. Il vincitore della race-2 di Monza si è difeso nell’ovale teutonico in un week-end in cui ha controllato la situazione con un quarto ed un terzo posto. All’inseguimento del #3 di Abt troviamo la Ferrari 488 GT3 di AF Corse del neozelandese Liam Lawson, assoluto protagonista fino ad ora con 4 lunghezze di scarto dal leader del DTM 2021.

Mercedes all’attacco di Zolder

Dopo una sconfitta in quel di Monza, Mercedes ha colto una bellissima ‘doppietta’ in quel del Lausitzring. il tedesco Maximilian Götz (Haupt Racing Team #4) e l’elvetico Philip Ellis (HTP Winward Motorsport #57) si sono divisi i successi due settimane da in due competizioni molto interessanti.

La casa di Stoccarda insegue il successo anche con il monegasco Vincent Abril (Haupt Racing Team #5) ed il tedesco Maximilian Buhk (Mücke Motorsport), in pista ancora al posto del britannico Gary Paffett (Mücke Motorsport) che ha boicottato i primi due atti per la concomitanza con la Formula E.

Nico Müller cerca un riscatto, BMW incognita

Nico Müller #51 sta deludendo per ora le attese. Il pilota svizzero di casa Rosberg si colloca al decimo posto della graduatoria alle spalle del tedesco Mike Rockenfeller (Abt #9). Attenzione, invece, alle BMW che sono all’inseguimento della concorrenza dopo le prime gare di una nuova era del DTM.

Occhi puntati soprattutto sul sudafricano Sheldon van der Linde, #31 di ROWE che al momento settimo alle spalle del due volte campione Marco Wittmann (Walkenhorst #11). Quest’ultimo si è distinto nella race-2 del Lausitzring con una bella rimonta che gli ha permesso di recuperare da una qualifica negativa.

Debutta finalmente anche la McLaren. JP Motorsport si appresta a scendere in pista con l’ex pilota di F1 Christian Klien che, lo ricordiamo, sarà iscritto ad alcune selezionate competizioni per non andare in concomitanza con il GT Open.

Appuntamento a sabato per la prima corsa di Zolder, come sempre prevista alle 13.30.

Luca Pellegrini

Foto: Pier Colombo