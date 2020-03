Sophie Hofmann sarà al via nel nuovo DTM Trophy con il team Superdrink by Car Republic. La ventunenne pilota inglese tinge di rosa la categoria: sarà al volante di un’Audi R8 LMS GT4 a fianco della star di YouTube Felix von der Laden, il cui ingaggio è stato annunciato poche settimane fa.









Il team principal Max Penner si dichiara soddisfatto: “Non vediamo l’ora che inizi la stagione. Con Felix von der Laden e Sophie Hofmann, abbiamo due piloti che possono permetterci di lottare per il vertice. Siamo ottimisti sul fatto che quest’anno otterremo buoni risultati. Negli ultimi anni Sophie ha dimostrato che il motorsport non è un affare solo maschile. Sono sicuro che mostrerà il suo potenziale nel Trofeo DTM, che è altamente competitivo”.

Da parte sua, la Hofmann dichiara: “Non vedo l’ora che inizi questa bella avventura nel DTM Trophy e sono contenta di poter far parte di questo grande progetto. Sono entusiasta di vedere cosa mi aspetta quest’anno. Il mix di nuova squadra, nuova auto e nuovo campionato potrà portare qualche difficoltà. Penso tuttavia che ci divertiremo molto e sono fiduciosa. Riusciremo a metterci in evidenza”.

Sophie Hofmann è già conosciuta nel motorsport tedesco. Dopo gli eseordi in kart, l’inglese ha fatto il grande salto nel 2018. Ha iniziato con una Volkswagen Scirocco nello Special Trophy per auto da turismo, poi, la scorsa stagione, ha guidato una Cupra TCR e ha corso in veste di “guest car” in alcune tappe della Coppa Audi Sport Seyffarth R8 LMS.

Considerando che la Hofmann non ha familiarità con la sua nuova auto da corsa per la prossima stagione, la Audi R8 LMS GT4, il 2020 sarà di certo per lei un anno di miglioramento, in un campionato che ha grande visibilità

Sophie Hofmann debutta in una categoria al debutto: il DTM Trophy è un nuovo campionato per vetture GT quasi-serie con trazione posteriore, che si articola in sei appuntamenti a supporto del DTM. Il programma di gara prevede due sessioni di prove libere, due sessioni di qualifica e due gare di sprint da 30 minuti ciascuna.

Il primo round si svolgerà il 24-26 aprile a Zolder, in Belgio. Vedremo Sophie di nuovo al volante al Lausitzring il 15-17 maggio, ad Anderstorp il 12-14 giugno e al Norisring il 10-12 luglio. Il nuovo DTM Trophy sarà poi ospite del famoso Nürburgring l’11-13 settembre per poi concludersi all’Hockenheimring il 2-4 ottobre.

Anna Mangione