Cala il sipario ad Hockenheim sulle prime due giornate di test stagionali del DTM, sessioni dominate dalle Mercedes AMG GT3. Quasi tutti i presenti nella categoria sono scese in pista sul circuito tedesco che tradizionalmente chiude la prestigiosa realtà tedesca che scatterà da Monza il prossimo giugno.

Il tedesco Maximilian Götz (HRT #4) e l’austriaco Lucas Auer (Winward #22) si sono spartiti il primato nelle due giornate di azione in cui l’auto di Stoccarda ha dominato la scena. Segnaliamo l’assenza in pista di McLaren, costruttore rappresentato dal 2 Seas Motorsport e dal JP Motorsport (su gare selezionate).

First official test of #DTM @ #Hockenheimring: Both #HRT #Mercedes with @Max_Goetz and @VinceAbril topped the time sheets on a cold and partly snowy day one. Third was @KelvinvdLinde in the #ABT #Audi in front of Liam Lawson in the @redbull #Ferrari. To be continued on Thursday. pic.twitter.com/ajC9IH7LLZ

— DTM (@DTM) April 7, 2021