Sembrava impossibile ed invece la Formula E è pronta a tornare a Roma dopo due anni. Nonostante le difficoltà organizzative legate alla situazione pandemica, la capitale si sta preparando per riaccogliere il Circus elettrico. E per quest’anno si raddoppia con un doppio appuntamento in programma sabato 10 e domenica 11 aprile.

ROMA RITROVA LA FORMULA E

Dopo il successo riscontrato nel 2018 e nel 2019, lo scorso anno la Formula E ed il comune di Roma hanno deciso di prolungare l’accordo per l’organizzazione dell’E-Prix di Roma fino al 2025.

Il circuito cittadino allestito all’EUR ha subito però dei cambiamenti quest’anno. Il nuovo layout è stato presentato all’inizio del mese di febbraio, quando è stato confermato anche l’appuntamento. Soltanto in parte le monoposto sfrecceranno sulle strade del vecchio circuito: modificata la linea di partenza, in via Cristoforo Colombo (dove si girerà attorno all’Obelisco di piazzale Guglielmo Marconi), ma in Piazzale Ferruccio Parri. Mantenuto invece il passaggio per il parco dell’EUR, mentre il percorso è stato modificato per non sfilare più nei pressi de “La Nuvola”.

CAMBIA LA VIABILITÀ

La struttura progettata da Fuksas è al momento un centro di vaccinazione anti-Covid e ovviamente sarà sempre possibile accedervi nei giorni 9, 10 e 11 aprile.

Cambia però la viabilità. In particolare le modifiche più importanti saranno valide dalle 20:30 dell’8 aprile alle ore 5:30 del 12. Chiusa al traffico via Cristoforo Colombo tra viale Europa e via delle Tre Fontane, ma è possibile consultare tutti i cambiamenti nei singoli giorni a questo indirizzo.

LA PRIMA MONDIALE

Quelli di Roma saranno i round 3 e 4 della stagione 2020/21 di Formula E, la prima che la categoria elettrica corre con lo status di mondiale. Il campionato è iniziato con un altro double-header in Arabia Saudita nei giorni 26 e 27 febbraio.

Le prime due gare hanno visto trionfare Nyck de Vries su Mercedes e Sam Bird su Jaguar, che adesso si trovano rispettivamente in prima e seconda posizione nella classifica piloti. Saranno ancora loro a confermarsi al vertice insieme alle loro squadre, oppure ci saranno altri due vincitori diversi in questo inizio stagione della Formula E?

