Sheldon van der Linde cerca conferme in quel di Spa-Francorchamps, sede del sesto appuntamento stagionale per quanto riguarda il DTM. Ci sarà da divertirsi in Belgio dopo una tappa ricca di emozioni al Nuerburgring, atto potenzialmente decisivo ai fini della lotta per il titolo

DTM: BMW tenta l’allungo, Bortolotti vuole rifarsi a Spa

Van der Linde è pronto per allungare in campionato dopo un week-end quasi perfetto in Germania. Sono 110 i punti per l’alfiere di Schubert Motorsport, unico fino ad ora ad aver ottenuto quest’anno tre successi. Il sudafricano ha mostrato di poter controllare a più riprese la situazione, abile a sfruttare al massimo il clamoroso nella seconda competizione da parte di Mirko Bortolotti (GRT/Lamborghini)

Il #63 del marchio bolognese ha 89 punti all’attivo, attualmente secondo davanti a Lucas Auer (85) ed a René Rast (81). L’austriaco di Mercedes (Winward Racing) ed il tedesco di Abt (Audi) restano pienamente in corsa per il titolo alla vigilia di un fine settimana in cui sono molte le incertezze che potrebbero trovare i protagonisti a partire da una modifica nel tempo delle due corse.

Le due prove avranno infatti una durata di 50 minuti e non di 55 al fine di evitare dei problemi con il carburante. La stessa decisione fu presa per la tappa di Monza del 2021, evento per certi versi storico che segnò il debutto delle GT3 nel DTM.

Tanti protagonisti da tenere in considerazione nelle ‘Ardenne’

Bortolotti approda a Spa con il chiaro intento di dimenticare la trasferta del Nuerburgring, round in cui due errori hanno sottratto dei punti pesantissimi al trentino che è al debutto nel DTM dopo una presenza in via eccezionale nell’edizione 2021 della serie.

Occhi puntati come sempre su Mercedes in quel di Spa con Maximilian Götz (Winward Racing) e Maro Engel (GruppeM Racing) da tenere in considerazione oltre al già citato Auer che si è mostrato molto competitivo in Germania insieme a Luca Stolz.

Nella battaglia vedremo sicuramente anche Porsche (SSR e KÜS Team Bernhard) e Ferrari con il brasiliano Felipe Fraga (AF Corse) che anche nell’ultimo appuntamento ha mostrato di avere il passo per stare accanto ai migliori del DTM, campionato che si appresta per disputare le ultime sei tappe dell’anno.

Luca Pellegrini