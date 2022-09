Prima gioia nel DTM 2022 per Nick Cassidy al termine della race-2 di Spa-Francorchamps. Il portacolori di AF Corse primeggia davanti al sudafricano Sheldon van der Linde, sempre più padrone del campionato dopo la trasferta nelle ‘Ardenne’. Terza piazza per Thomas Preining, 10mo Mirko Bortolotti.

Spa race-2: Cassidy vince, S. van der Linde gestisce

René Rast (Abt/Audi) ha provato disperatamente nelle prime fasi a mantenere la leadership sul sudafricano Sheldon van der Linde ( Schubert Motorsport/BMW), una missione non riuscita. Il leader della serie è salito in cattedra, mentre il pluricampione della serie ha iniziato a contendersi il secondo posto con la Ferrari del neozelandese Nick Cassidy.

Il portacolori di AF Corse ha più volte impensierito l’avversario, una situazione che ha preceduto la sosta ai box ed una toccata tra i due alla ‘Source’. L’ex vincitore del SuperGT ha ritardato l’ingresso in pit road, una scelta che alla fine ha pagato.

Un velocissimo pit da parte dei meccanici di AF Corse ha infatti permesso al compagno di squadra del brasiliano Felipe Fraga di ritrovarsi al comando. Sheldon van der Linde non ha potuto fare nulla contro l’avversario, una situazione impronosticabile dopo metà corsa. Nonostante le gomme più fredde, il 28enne nativo di Auckland ha mantenuto il primato respingendo al meglio ogni ipotetico assalto da parte del fratello di Kelvin van der Linde.

Cassidy e van der Linde hanno mantenuto la prima e la seconda piazza davanti a Thomas Preining (KÜS Team Bernhard/Porsche) ed Lucas Auer (Winward Racing/Mercedes). Questi ultimi due hanno guadagnato una posizione ad otto minuti dalla fine in seguito ad una clamorosa foratura per Rast, contendente per il campionato che ha dovuto arrendersi dopo aver superato la mitica Eau Rouge.

La direzione gara ha deciso di inserire un FCY, una neutralizzazione che si è trasformata in una ‘Safety Car’ virtuale visto un restart side-by-side per il giro conclusivo. Cassidy non si è fatto beffare dal sudafricano che non ha preso rischi. I primi due hanno concluso nell’ordine davanti a Preining, Auer ed a Grenier (GruppeM Racing/Mercedes).

Da sottolineare, invece, il 10mo posto di Mirko Bortolotti (GRT/Lamborghini) che lascia altri importanti punti sul tavolo a solo due manifestazioni dal termine. Prossimo evento in quel di Spielberg (Austria) a fine settembre, round in cui tutto può succedere.

Luca Pellegrini