Va a Kelvin van der Linde la prima delle due gare in programma al Nürburgring per il DTM questo week-end. Grandissima prova da parte del pilota sudafricano, che dopo aver conquistato la pole position nella sessione in mattinata, si è confermato il più veloce anche in gara, andando a prendersi il terzo successo stagionale.

VAN DER LINDE ALLUNGA

Gara pulita da parte del vincitore, attento in partenza a difendersi dall’attacco di Philip Ellis in curva 1. L’alfiere del team Audi ABT non ha avuto poi la possibilità di dettare subito il passo a causa di una neutralizzazione già al primo giro. Lo stop di Maximilian Buhk ha infatti chiamato in pista la safety car ed alla ripartenza Ellis ha tentato nuovamente l’attacco su van der Linde, venendo respinto. Nessun particolare problema successivamente per il leader, che dopo aver effettuato la sosta già al nono passaggio non ha avuto particolari problemi per riportarsi in testa alla corsa.

Grandissima prova anche da parte di Luca Stolz, al debutto con la Mercedes del team TokSport come wild-card. Secondo posto per il pilota tedesco, che ha sopravanzato anche Ellis, che ha chiuso dunque in terza piazza.

Quarto invece Mike Rockenfeller, che ha giocato di strategia dopo essere scattato dalla sedicesima casella in griglia. Il campione DTM 2013 ha infatti ritardato la sua sosta ai box, arrivando addirittura vicinissimo al podio.

Quinto Maximilian Götz, seguito da Marco Wittmann e Sheldon van der Linde. Ottava piazza invece per Nico Müller, davanti a Daniel Juncadella e Arjun Maini, a completare la top ten.

FERRARI A SECCO

Non è stata una bella giornata per i piloti Red Bull Liam Lawson e Alex Albon. I due piloti delle Ferrari gestite da AF Corse sono stati protagonisti in negativo di questa prima gara al Nürburgring. Nel corso del ventisettesimo passaggio, Lawson è stato tamponato da Markus Winkelhock, finendo in testacoda, chiudendo tredicesimo in rimonta. Albon è stato invece coinvolto in un altro incidente ad inizio gara, finendo anch’egli in testacoda e dovendo ritirarsi al trentaduesimo giro.

Domani altro appuntamento con il DTM sempre al Nürburgring. Nel frattempo la classifica piloti vede van der Linde a quota 129, con Götz primo degli inseguitori a quota 84 e Lawson fermo a 80.

CLASSIFICA GARA-1 DTM NÜRBURGRING

Carlo Luciani