A poche ore dalla finale di Hockenheim, manifestazione che chiuderà il DTM 2020, l’austriaco Gerhard Berger ha reso noto i regolamenti ed i progetti per il 2021. L’uscita di Audi Sport al termine della stagione in corso ha portato i dirigenti della categoria a trovare nuovi norme per il futuro della serie che sembrava destinata alla morte.

Con la chiusura del ciclo delle Class 1, l’attuale regolamento in atto, il DTM ufficializza l’introduzione delle GT3 per il 2021. La diffusissima categoria, impiegata in tutto il mondo, sarà l’unica ammessa nel campionato turismo tedesco.

Audi e BMW, Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin e tutti i marchi impegnati nell’universo delle GT3 potranno competere nel mondo di ITR. Un sistema di zavorre sarà adottato dopo ogni competizione per i ‘penalizzare’ i primi tre di ogni prova. Inoltre, come già annunciato, oltre all’abolizione della partenza da fermo, il DTM 2021 adotterà un Balance of Performance (BoP) al fine di compensare le prestazioni.

ABS e controllo di trazione, già presenti sulle GT3, non verranno modificati così come il format dei week-end, composto da due corse da 55 minuti.

DTM annuncia il calendario 2021: c’é Monza

Saranno nove le competizioni del DTM 2021. La realtà tedesca toccherà i circuiti che originariamente erano presenti nei piani della stagione 2020. Tra questi vi è dunque la conferma di Monza. Il tempio della velocità accoglierà il DTM nel mese di giugno, periodo in cui si svolgerà il secondo atto del campionato.

Igora Drive, nel fine settimana del 29-30 maggio, inaugurerà il campionato che successivamente toccherà Monza, Norisring, Lausitzring, Zolder, Nurburgring, Spielberg, Assen e Hockenheim. Salta la tappa belga di Spa-Francorchamps, evento che aveva accolto il primo atto del 2020.

DTM Electric, dal 2023 nasce una nuova serie

Dal 2023 nasce il DTM Electric. La categoria dovrebbe entrare nei week-end del DTM con un prototipo che verrà sviluppato nei prossimi anni Timo Scheider e Hans-Joachim Stuck (campioni DTM), Daniel Abt (pilota Formula E) e Sophia Flörsch (pilota di F3).

Nel 2021 inizierà lo sviluppo di questa nuova piattaforma che dovrebbe avere delle prove sprint da 30 minuti con la possibilità di cambi della batteria durante i pit stop obbligatori.

Il calendario DTM 2021

Igora Drive – 30 maggio Monza – 13 o 20 giugno Norisring – 4 luglio Lausitzring – 25 luglio Zolder – 8 agosto Nurburgring – 22 agosto Spielberg – 5 settembre Assen – 19 settembre Hockenheim – 3 ottobre

