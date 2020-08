Il DTM si appresta a vivere il terzo round stagionale al Lausitzring (Germania), ma non può non guardare al proprio futuro, molto probabilmente contrassegnato dall’avvento delle GT3. Dopo il ritiro di Aston Martin ed R-Motorsport al termine del 2019 e l’annuncio della chiusura del progetto DTM di Audi Sport, il DTM si è trovato a fronteggiare una strada che, ancora oggi, sembra a senso unico.

In seguito al ‘rifiuto’ di un accordo con giapponesi del Super GT, unica categoria al mondo ad avere in dotazione i regolamenti che dal 2019 sono in atto nella storica serie tedesca, la situazione si è complicata per Gerhard Berger, boss dell’associazione che gestisce il campionato.

Al momento le GT3 appaiono l’unica strada da seguire, una soluzione quasi definitiva. Entro fine mese i responsabili della categoria presenteranno alla DMSB, federazione tedesca per le corse d’auto, il proprio progetto delle GT Plus. Queste sarebbero delle vetture più potenti delle GT3 ed avranno la possibilità di utilizzare dei sistemi già presenti nel DTM come il Push-To-Pass.

Appare evidente che servirà un Balance of Performance per equiparare le prestazioni all’interno del gruppo. Audi sembra strizzare l’occhio a questa scelta, mentre BMW appare più scettica a riguardo. Solo con il tempo scopriremo se le GT Plus potranno salvare una categoria che obiettivamente sta percorrendo una via senza ritorno e senza molte vie d’uscita.

Luca Pellegrini