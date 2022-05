Sheldon van der Linde ha vinto anche race-2 del Lausitzring del DTM. Week-end semplicemente perfetto per il sudafricano che ha saputo concretizzare nel migliore dei modi una bellissima pole-position. Seconda piazza all’arrivo per Maro Engel (GruppeM Racing/Mercedes) davanti a René Rast (Abt/Audi).

Lausitzring race-2: BMW si conferma al vertice

Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport/BMW) ha gestito la pole-position da ogni ipotetico attacco al via. Maro Engel (GruppeM Racing/Mercedes), René Rast (Abt/Audi) e Mirko Bortolotti (GRT/Lamborghini) si sono messi nell’ordine all’inseguimento del sudafricano che ha tentato di ripetere quanto fatto nella race-1 di ieri.

La sosta ai box, avvenuta in torno al 10mo passaggio per la testa della corsa, non ha cambiato le carte in tavola con Engel sempre alle spalle di van der Linde. Il passo della M4 GT3 è stato semplicemente incredibile, il tedesco di GruppeM ha dovuto lottare in pista per un ipotetico sorpasso.

Il portacolori di GetSpeed per il GTWC Europe Endurance Cup ha ricucito il proprio margine sul sudafricano, ma non ha mai sferrato un vero attacco alla BMW di testa. Terzo posto per René Rast, il primo dell’era GT3 per il pluricampione della nota serie teutonico.

Quarta piazza per l’austriaco Philipp Eng (Schubert Motorsport/BMW) davanti al tedesco Nico Mueller (Rosberg/Audi) ed al nostro Mirko Bortolotti. La sosta ai box ha rovinato la competizione del trentino che nel ritorno in pista si è ritrovato in lotta il vincitore della race-2 di Portimao. Il pilota di WRT per il GTWC Europe Endurance Cup ha tenuto a bada la Lamborghini Huracan GT3 #63 che ha dovuto accontentarsi del sesto posto finale.

Prossima gara del DTM 2022 ad Imola a metà giugno.

Luca Pellegrini