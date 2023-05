Sono infinite le novità alla vigilia dell’edizione 2023 del DTM, campionato che dopo anni torna ad Oschersleben per il primo atto del campionato. Il Deutsche Tourenwagen Masters, per la terza volta riservato alle GT3, inizia un nuovo cammino dopo il passaggio di consegne a livello gestionale da ITR ad ADAC.

L’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, paragonabile per certi versi al nostro ACI, è un ente non nuovo nel motorsport. L’organizzatore in questione condotto fino al 2022 dell’ADAC GT Masters, campionato tedesco riservato alle GT3 che verrà riproposto anche quest’anno con un format simile al DTM, ma con due piloti (non PRO) per equipaggio.

Tredici team sono attesi al via nel DTM 2023, sei costruttori sono presenti sullo schieramento. BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Lamborghini e Ferrari hanno confermato il proprio impegno nella categoria.

Il DTM 2023, a differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, ha deciso di modificare il proprio calendario concentrandosi quasi esclusivamente sulla Germania. Non a caso Oschersleben aprirà le danze prima di Zandvoort (Olanda), Norimberga, Nürburgring, Lausitzring, Sachsenring, Spielberg (Austria) ed Hockenheim. Saltano, almeno per ora, il Portogallo e l’Italia che insieme al Belgio avevano accolto almeno un round della serie negli ultimi anni.

Il format è il medesimo degli ultimi anni con due gare da sessanta minuti ed il pit stop obbligatorio. Tra le norme da segnalare è la cancellazione del restart a doppie file come accade in NASCAR, una norma molto contestata soprattutto con l’avvento delle GT3.

BMW ci riprova, Shedon van der Linde contro tutti

Il sudafricano Sheldon van der Linde è il campione in carica. Il giovane pilota BMW torna all’attacco con una M4 GT3 gestita da Schubert Motorsport, squadra che per il 2023 ha dovuto cambiare parte dell’equipaggio visto l’impegno in North America di Phillip Eng in GTP (IMSA WeatherTech SportsCar Championship).

Il #1 del gruppo, 23enne nativo di Johannesburg, dividerà l’abitacolo con René Rast che per la prima volta in carriera parteciperà ad un evento DTM con BMW. La casa bavarese accoglie i pluricampione di Audi Sport che dovrà saltare l’appuntamento di Zandvoort in seguito alla concomitanza con la FIA Formula E World Championship, campionato in cui il tedesco gareggia con McLaren. In sostituzione vedremo in azione Dries Vanthoor.

BMW non potrà fare affidamento su Walkenhorst Motorsport, team che dopo aver firmato l’Asian Le Mans Series 2023 nella classe GT ha deciso di concentrarsi sul Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. In compenso ci sarà Project 1 con Marco Wittmann. Il due volte campione della serie torna con un obiettivo ben chiaro, una missione non semplice che ha accarezzato due anni fa.

Mercedes presente con forza, manca Goetz

Mercedes si presenta ai nastri di partenza con sei auto, rappresentanti tre differenti team. Tante le conferme per il costruttore teutonico che ha deciso di cambiare il programma di Maxi Goetz, campione 2021 nella prima edizione del DTM con le GT3.

Haupt Racing Team, invece, punterà nuovamente su Luca Stolz ed Arjun Maini, tedesco ed indiano che hanno mostrato delle ottime prestazioni nell’ultimo campionato. Anche Winward mantiene nel proprio box l’austriaco Lucas Auer, vice-campione della serie che tenta di confermarsi al vertice

Stagione difficile fino ad ora per il #22 del gruppo, pilota che torna in pista dopo una lunga pausa dal motorsport in seguito ad un violento incidente in occasione delle prove libere della Rolex 24 at Daytona. Winward scommetterà ancora anche su David Schumacher, figlio di Ralf che dopo un debutto difficile è atteso ad un riscatto.

Saranno due anche le Mercedes-AMG schierate dal Team Landgraf, squadra che lo scorso anno vinse il titolo nell’ADAC GT Masters con il nostro Raffaele Marciello. Il tedesco Maro Engel sarà regolarmente della partita insieme al debuttante Jusuf Owega, 20enne che nella passata stagione ha corso nell’ADAC GT.

Bortolotti ci riprova, Lamborghini si alle con SSR Performance

Mirko Bortolotti ci riprova dopo aver sfiorato il titolo 2022. Il trentino è determinato a ben figurare, pilota che nonostante una serie di podi non è ancora riuscito a vincere nel DTM. L’ex campione del GTWC Europe dividerà il box con il francese Franck Perera ed il connazionale Alessio Deledda, tridente che verrà schierato da SSR Performance.

Nuovo programma per la compagine tedesca che dopo una solida annata con Porsche in compagnia di due piloti di primo profilo come Dennis Olsen e Laurens Vanthoor. Del primo parleremo successivamente, mentre il secondo si concentrerà con il brand tedesco nel FIA World Endurance Championship.

Il marchio bolognese potrà contare sulla nuova Huracan GT3 EVO2 e su una terza auto schierata da GRT (Grasser Racing Team) con l’austriaco Mick Wishofer. Impegno ridotto per la compagine in questione che ha deciso di rientrare nel GTWC Europe Endurance Cup.

Forza sei per Porsche

Sei Porsche 911 GT3 (992) verranno schierate nel DTM 2023. KÜS Team Bernhard torna nello schieramento insieme a Manthey EMA ed a Toksport WRT, ogni team porterà due auto per l’intera stagione. Iniziamo dal team dell’ex vincitore della 24h Le Mans Timo Bernhard che non potrà più contare su Thomas Preining.

L’austriaco, protagonista assoluto nel finale della stagione, difenderà i colori di Manthey EMA per il campionato che ci apprestiamo a commentare insieme a Dennis Olsen, due piloti che hanno le carte in regola per ambire al titolo. Interessante, in ogni caso, anche la formazione portata dal Team Bernhard che ha deciso di scommettere sul turco Ayhancan Güven e sul tedesco Laurin Heinrich.

Il primo debutta full-time dopo aver corso con AF Corse (Ferrari) ed aver sfiorato il titolo nell’ADAC GT 2022 con una Porsche del Team Joos Sportwagentechnik, mentre il secondo si appresta all’esordio assoluto in una GT3 dopo aver primeggiato nella Porsche Carrera Cup Deutschland ed aver sfiorato il successo nella Porsche Mobil 1 Supercup. Il 21enne tedesco è stato il penultimo ‘Junior Driver’ del costruttore di Weissach, un giovane promettente che si prepara per un test molto importante della propria carriera.

Presente anche il Toksport WRT, équipe al via per la prima volta nel DTM dopo aver corso nell’ADAC GT con Mercedes. L’ex campione della serie tedesca Christian Engelhart (2020) sarà presente a bordo della vettura #9, mentre sulla seconda unità è da rimarcare la presenza di Tim Heinemann, due volte vincitore del DTM Trophy (GT4) che ha ufficialmente compiuto il proprio passaggio dalle gare virtuali al motorsport reale.

Emil Frey al debutto con Ferrari

Emil Frey Racing debutta con Ferrari dopo una partnership di una serie di stagione con Lamborghini. Gli elvetici hanno deciso di modificare i propri piani scommettendo su Ferrari, presente lo scorso anno con AF Corse.

Due 296 GT3 verranno portate in pista nel DTM e successivamente nel GTWC Europe Sprint Cup, serie che è già iniziata in quel di Brands Hatch. Il 18enne Thierry Vermeulen raggiunge il DTM dopo l’ADAC GT, olandese condividerà il medesimo box con Jack Aitken. Nuova sfida per il britannico ex pilota di F1 che quest’anno ha mantenuto anche un programma con i prototipi a partire dall’IMSA WTSC con Cadillac. Per questa ragione il britannico mancherà all’appello per la tappa di Zandvoort, il suo posto verrà preso dallo spagnolo Albert Costa.

Audi Sport riparte con ABT ed Engstler, assente Rosberg. C’è Drudi

Il Team Rosberg è il grande assente del DTM 2023, ABT Sportsline e Liqui Moly Team Engstler rappresenteranno Audi Sport nella stagione che ci apprestiamo a commentare. Nel primo caso ritroveremo l’elvetico Ricardo Feller ed il sudafricano Kelvin van der Linde, confermato nonostante non sia più un alfiere del costruttore dei Quattro Anelli.

I due hanno tutte le carte per contendersi il titolo, mentre vedremo come si comporterà con le GT3 il giovane Luca Engstler. Il tedesco si sposta dal TCR alle GT3 con il team del padre, una coppia oltremodo interessante che potrebbe regalare sorprese.

Attesa, invece, per Tresor Orange1 che oltre al GTWC Europe ha deciso di impegnarsi per la prima volta anche nel DTM. Il piloti scelti saranno il tedesco Patric Niederhauser ed il nostro Mattia Drudi, entrambi debuttanti nella serie.

DTM 2023, due gare da non perdere da sabato

Due qualifiche distinte e due gare sprint caratterizzeranno il DTM 2023 come accaduto negli ultimi anni. La battaglia è assicurata in un tracciato molto particolare come quello di Oschersleben. Più che mai importante la bagarre contro il cronometro in un tracciato in cui obiettivamente non è semplice superare.

Luca Pellegrini

Foto. DTM