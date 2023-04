Il DTM ha iniziato a Spielberg il proprio avvicinamento alla stagione 2023, tutte le squadre sono scese in pista per i test pre-stagionali. Tante le novità in vista di un campionato che si prospetta oltremodo interessante, la stagione scatterà a maggio da Oschersleben.

DTM test: Mercedes subito competitiva

Mercedes ha registrato il miglior crono al termine delle sei sessioni cronometrate. Il Red Bull Ring ha sorriso al tedesco Maro Engel, portacolori di Mercedes-AMG Team MANN-FILTER #48 per l’annata che ci apprestiamo a commentare.

Il bavarese ha concluso davanti a Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport #1/BMW) ed ad Arjun Maini (Mercedes-AMG Team HRT #36), rispettivamente in seconda e terza posizione a pochi millesimi dal riferimento di 1:28.117 dell’ex vincitore della Macau GT World Cup.

Porsche si difende con KÜS Team Bernhard, team che al debutto vedrà due rookie assoluti come il turco Ayhancan Güven ed il tedesco Laurin Heinrich. Leggermente più attardate, invece, Audi, Ferrari e Lamborghini, casa che ha dovuto effettuare un cambio tra i piloti presenti in Stiria.

Mirko Bortolotti non era infatti presente vista la concomitanza con la tappa di Portimao del FIA World Endurance Championship. Il trentino ha concluso al quarto posto la sfida portoghese con nella classe LMP2 con PREMA Racing. Il #92 di SSR Performance è stato rimpiazzato da Sandy Mitchell, britannico che ha condiviso il box con il nostro Alessio Deledda ed il francese Frank Perera.

Molti altri, invece, hanno preso parte esclusivamente al day-2 vista la concomitanza nella giornata di sabato con la terza sfida del NLS. Lo stesso Engel ed il già citato van der Linde sono approdati in Austria solamente ieri dopo due giorni intensi al Nuerburgring, una preparazione importante in vista della nota 24h che si disputerà nella a metà maggio.

Appuntamento ora tra più di un mese per il via del campionato, per la prima volta nella storia organizzato da ADAC,

Luca Pellegrini