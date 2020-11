GruppeM è la prima squadra che ha annunciato ufficialmente la partecipazione al DTM 2021. Dopo la notizia di qualche settimana fa della conferma del passaggio ai regolamenti GT3 per la prossima stagione, nella giornata odierna la serie turismo tedesca accoglie con certezza la prima squadra.

La compagine di Hong Kong, presente in Europa con base proprio in Germania, parteciperà al ‘nuovo DTM’ con una Mercedes-AMG GT3 Evo. La formazione è una delle équipe di riferimento per la casa di Stoccarda nel mondo delle corse GT. Ricordiamo infatti le affermazioni nel GT World Challenge Asia powered by AWS, nell’Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli e nella FIA GT World Cup, conquistata nel 2019 con il nostro Raffaele Marciello. Con questo annuncio Mercedes torna di fatto nel DTM dopo l’abbandono del 2018, edizione vinta con il britannico Gary Paffett.

Kenny Chen, team principal di GruppeM, ha affermato alla stampa: “Siamo orgogliosi ed entusiasti di essere la prima squadra di Hong Kong a competere nel DTM. La sfida è grande, ma siamo felici di accettarla e aspettiamo con grande ambizione e fiducia. Sono particolarmente lieto che continueremo a lavorare con Mercedes-AMG. Siamo carichi per vivere questa avventura”

Luca Pellegrini