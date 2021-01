Monza è presente tra gli otto appuntamenti che caratterizzeranno la stagione 2021 del DTM. La prestigiosa serie tedesca, pronta a vivere il primo capitolo con i regolamenti GT3, scatterà nel week-end del 20 giugno dal tempio della velocità per la prima volta nella sua storia.

La Germania occupa metà del calendario con quattro appuntamenti sui confermati tracciati di Lausitzring, Nürburgring, Hockenheimring e Norisring. Quest’ultima pista, l’unica cittadina all’interno di Noriberga, torna nei piani del DTM dopo una stagione di assenza.

Zolder (Belgio), sede di un doubleheader nel 2020, è anch’essa confermata insieme ad Assen (Paesi Bassi) ed al Red Bull Ring (Austria). Quest’ultima location torna nei piani del DTM dopo due anni di assenza. Non vi sarà invece la tappa di fine maggio a San Pietroburgo (Igora Drive). Hockenheim, nel week-end del 3 ottobre, come di consueto accoglierà la tradizionale finale.

Il DTM, capitanato dall’ex pilota di F1 Gerhard Berger, inizia un nuovo importante ciclo della sua storia. Dopo aver dovuto rinunciare ai regolamenti Classe 1, gli organizzatori si preparano per una sfida che ha come obiettivo avere almeno 20 elementi in griglia.

Nelle ultime settimane sono arrivate alcune importanti conferme a partire dall’ingresso di Red Bull con il thailandese Alexander Albon ed il neozelandese Liam Lawson. Oltre all’interessamento del famoso marchio austriaco, pronto a gareggiare con Ferrari stando alle ultime indiscrezioni, attendiamo altre conferme come quelle arrivate da Audi e McLaren.

Ricordiamo infatti la conferma della casa di Ingolstadt con Team Abt e Rosberg e dell’interessamento di 2 Seas Motorsport e Jenson Team Rocket per il marchio di Woking. Mercedes ci sarà con GruppeM, mentre ci si augura che altre realtà possano affacciarsi a questa nuova interessante sfida che il DTM ha lanciato per cercare di non scomparire.

1 18.–20. giugno – Monza

2 02.–04. luglio – Norisring

3 23.–25. luglio – DEKRA Lausitzring (GP-Kurs)

4 06.–08. agosto – Zolder

5 20.–22. agosto – Nürburgring

6 03.–05. Settembre – Red Bull Ring

7 17.–19. Settembre – Assen

8 01.–03. Ottobre – Hockenheim

#DTMnews: In the 2021 season, the @DTM will be held on eight race weekends. On four occasions, the DTM will be racing at traditional race tracks in Germany. On another four occasions, the DTM will be racing in other nearby European countries.#DTMoments #FeelTheRoar #DTM2021 pic.twitter.com/ak8501ux6e

— DTM (@DTM) January 15, 2021