Kiara Fontanesi correrà il mondiale 2021 di Motocross femminile (WMX) con il team GasGas. Archiviato ad Arco di Trento questo 2020 con tanti podi e un 4° posto finale, in un campionato formato da sole 6 tappe, la Fontanesi è pronta ad una nuova sfida.

Lo ha annunciato lei stessa questa mattina: Sono super felice di iniziare una nuova avventura che si chiama GASGAS!! – ha esordito sul proprio profilo Instagram.

Non vedo l’ora di essere di nuovo dietro il cancelletto di partenza, questa volta come prima GASGAS MC 250F al mondiale femminile. Darò il mio massimo per cercare di raggiungere il gradino più alto del podio.

Una nuova avventura per Kiara Fontanesi, che scenderà per la prima volta con una moto tutta nuova. Un nuovo stimolo per puntare al settimo titolo e per riportare l’Italia sul tetto del mondo del Motocross femminile.

Quindi, sfida rinnovata al 2021 alla neozelandese Courtney Duncan (vincitrice, quest’anno, per la seconda volta consecutiva del titolo mondiale), alla olandese Nancy Van de Ven (vice-campionessa quest’anno a pari punti con la vincitrice) e alla tedesca Larissa Papenmeier, che l’hanno preceduta in classifica in questo 2020.

Giulia Scalerandi