Vicky Piria sarà questo weekend al debutto in F. Renault Eurocup al volante dell’auto del team Bhai Tech sul tracciato del Nurburgring. Nonostante lo stop del campionato femminile W Series, per il 2020, la nostra portacolori ha colto al volo l’opportunità di sostituire il povero infortunato Nicola Marinangeli.

Quest’ultimo salterà infatti il terzo round (in programma proprio questo weekend), al Nurburgring e il quarto round a Magny-Cours della serie promossa da Renault, a causa di una gamba rotta.

“Per me è una grande opportunità: il campionato è difficile. – ha dichiarato la Piria – Ho molto da imparare, ma non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura.” Sarà un vero e proprio esordio per Vicky, che non ha mai corso nel campionato europeo, anche se abbiamo visto la pilota apparire in quello che era il campionato nazionale.

La sua carriera infatti l’ha vista correre in F. 2000 Light, poi l’Italian F. Renault e F. Abarth, prima di diventare la prima donna a debuttare in GP3 Series nel 2012. Nel 2013 l’EuroFormula Open, infine lo sbarco in America in Pro Mazda l’anno dopo, prima dello stop. Il ritorno in pista nel 2019 proprio nella W Series, dove ha chiuso nona.

Adesso, per quella che è stata la primissima ospite di Speedy Woman – La velocità in rosa, è giunta l’ora di tingere di rosa anche il campionato continentale di Formula Renault.

Giulia Scalerandi