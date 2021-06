Con la primissima tappa sempre più vicina, tante sono le novità che nell’ultimo periodo hanno coinvolto e riguardato il campionato femminile W Series: tra le ultime news troviamo l’elenco degli stati nei quali verrà trasmessa la serie.

Un bello step per la serie, che da quest’anno, come già sappiamo, farà da contorno alla Formula 1, e verrà trasmessa in 175 paesi con una copertura televisiva a livello globale: Europa, Asia, Africa ed il continente americano…raggiungendo così 500 milioni di telespettatori.

Più nello specifico, W Series verrà trasmessa dalle emittenti più importanti: Channel 4, Sky Deutschland, Ziggo, NENT, RTVE & TV3, Canal+ e RTBF, dalla Francia al Giappone, passando per la Repubblica Centrale Africana, India, USA, Brasile e Nuova Zelanda. Sì, proprio tutti…tranne l’Italia.

Ecco l’elenco completo:

Oltre all’elenco dei paesi che mostreranno la serie, un’altra bella notizia ha oggi coinvolto la W Series: stamattina infatti è stato annunciato l’arrivo di un documentario, proprio nel segno del campionato full pink.

A partire dal 20 giugno, infatti verrà trasmesso su All 4 e diviso in 6 parti. Qui sotto il trailer.

Introducing W Series: Driven, our all-new documentary. 🎬

Airing on @All4 on the 20th June 2021, you'll witness the passion and effort required to succeed against the odds in this six-part documentary series.#WSeriesDriven | #WSeries | #RethinkRacing pic.twitter.com/RjR8B8cWEW

— W Series (@WSeriesRacing) June 14, 2021