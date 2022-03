Sarà un equipaggio tutto al femminile quello presentato da Tsunami RT nel Campionato Italiano GT. Le due protagoniste che si alterneranno al volante della Porsche GT3 911 Cup saranno infatti Francesca Linossi e Vicky Piria.

La stagione scatterà dall’Autodromo di Monza a fine aprile e vedrà il duo Linossi-Piria partecipare nella sezione GT Cup della serie Sprint del nostro campionato di Gran Turismo: una categoria che vanta ben 25 unità al via.

Si tratta della prima esperienza in GT per Vicky Piria, reduce da due anni in W Series (sarà l’unica pilota infatti a vantare questa partecipazione), dopo aver preso parte ai campionati di EuroFormula Open , F. Renault Eurocup, GP3, F. Abarth e naturalmente il karting. Non è invece il caso della 30enne Francesca Linossi, che di esperienza in GT ne ha tanta, considerato che nel 2021 ha conquistato il campionato tricolore in coppia con Daniel Vebster proprio in GT Cup Sprint. Ancor prima, più precisamente nel 2019 insieme al fidanzato Stefano Colombo, conquista il titolo nazionale in GT3 PRO-AM Endurance.

Ricordiamo che lo Tsunami Racing Team schiererà anche un’altra vettura, ovvero quella della coppia Berton-Bontempelli. Come abbiamo citato prima, il campionato partirà da Monza il 24 aprile, quindi Misano a Giugno, Imola a Settembre ed infine Mugello a fine ottobre per la sezione Sprint. Pergusa, Mugello, Vallelunga e Monza invece per la sezione Endurance.

Un equipaggio quello scelto dallo Tsunami Racing Team che sicuramente promette molto bene. Francesca Linossi e Vicky Piria rappresentano due pilote forti, appassionate e con tanta esperienza alle spalle pronte per puntare in alto e tingere ancor più di rosa i nostri campionati.

Giulia Scalerandi

