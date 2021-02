Il mondo del Motorsport piange Caroline Grifnée, scomparsa prematuramente ed in circostanze ancora da accertare alla soglia dei quarant’anni. A dare la triste notizia è stata la Scuderia Dams tramite i suoi profili social, dedicando un messaggio alla ex-collega.

“Tutti in DAMS sono scioccati e rattristati dall’improvvisa scomparsa della nostra amica ed ex collega Caroline Grifnée, che si è unita a noi come Team Manager nel 2014 per i campionati di Formula Renault 3.5 e Formula E. Era ben voluta all’interno della squadra e del paddock. Le più sincere condoglianze alla sua famiglia ed ai suoi amici da parte della famiglia Driot e dall’intero team. Ci mancherà profondamente. RIP Caro.”

Caroline Grifnée, figlia del noto rallysta Victor, si è distinta nel ruolo di Team Manager in World Series by Renault ed in Formula E, dopo essere scesa anche lei in pista correndo nei kart e partecipando a diverse gare di endurance in Belgio.

Caroline era alla guida del team DAMS nel 2014, anno molto importante per il neo ferrarista Carlos Sainz, che l’ha ricordata commosso sui social: “È così triste apprendere questa notizia. Era una bellissima persona che ha fatto parte di una stagione indimenticabile della mia carriera. Le mie condoglianze alla famiglia ed alla Scuderia Dams. Fatevi forza”.

Ultimamente la Grifnée si era avvicinata al mondo delle auto storiche, ed aveva lasciato un buonissimo ricordo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Ancora poco si sa sulle cause della sua scomparsa, ma Caterine dal muretto ha sicuramente lasciato un segno positivo anche nel mondo del motorsport, che oggi piange la sua triste ed improvvisa dipartita.

Anna Mangione

