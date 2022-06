In questa nuova puntata della rubrica “Donne e Motori”, celebriamo il primo podio delle Iron Dames in Gold Cup nella 1000 km del Paul Ricard. Non dimentichiamo però i nostri campionati andati in scena a Misano: tra cui il Campionato Italiano GT con l’equipaggio composto da Vicky Piria e Francesco Linossi, il TCR Italy con Francesca Raffaele e l’Italian F4 Championship con le presenze di Maya Weug e Viktoria Blokhina.

PRIMO PODIO PER LE IRON DAMES NELLA 1000 KM DI LE CASTELLET

Finalmente arriva il primo podio stagionale per le Iron Dames nel GT World Challenge Europe che è ritornato in pista con la 1000 km di Le Castellet. Un risultato, ottenuto in Gold Cup, che ripaga di molto lavoro svolto nelle varie categorie in cui il trio formato da Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey corre quest’anno.

Una sfida che ha dato i suoi frutti nonostante le difficoltà tra cui il traffico da gestire, il buio ed il non dover commettere errori. Tanto impegno, cuore e passione per questo sport, che alla fine hanno permesso alle “Dame di Ferro” di salire sul secondo gradino del podio di classe che sembrava non arrivare mai.

I CAMPIONATI NOSTRANI SBARCANO A MISANO

Come detto nella nostra introduzione le serie nazionali sono scese in pista nel circuito intitolato a Marco Simoncelli. Un weekend di gara “agrodolce” per la coppia Piria-Linossi nel CIGT, che in gara-1 è scattata dalla 11^ casella con Vicky al volante.

Rimonta per loro fino alla sesta piazza negli ultimi minuti di gara, ma hanno dovuto fare i conti con la rottura del semiasse giusto quando la compagna di squadra Francesca aveva preso il posto sul sedile della Porsche del team Tsunami. Gara-2 decisamente migliore per le rappresentanti femminili nel campionato di durata, con una buona settima piazza finale.

Il terzo appuntamento stagionale del TCR Italy ha visto invece Francesca Raffaele non prendere il via per uno speronamento nel giro di ricognizione. Weekend con un doppio zero per la driver di Target Competition, che in gara-2 non riesce a percorrere più di sei giri.

Torna in pista anche il Campionato Italiano F4 con il dominio da parte del team Prema in tutte e tre le gare. Ottima settima piazza per Maya Weug nella prima delle tre manche. Dieci posizioni in più per la russa Viktoria Blokhina, che passa sul traguardo in diciassettesima piazza.

Nella seconda manche, la spagnola di FDA, non va oltre l’undicesima piazza. Penalità invece per l’altra quota rosa, che viene sanzionata con 10 secondi in più sul tempo finale, chiudendo così 23^. Ultima gara con la iberica che ancora una volta è la migliore fra le rappresentanti femminili in pista: Weug passa infatti sul traguardo in ottava posizione. Trentesima invece la pilota russa di PHM Racing.

BREVISSIME DAL MONDO

In territorio francese, sempre sul tracciato del Paul Ricard, è scesa in pista anche la Formula Regional Europe con Hamda Al Qubaisi, che ha purtroppo affrontato un weekend difficile con una ventinovesima ed una ventiseiesima piazza al traguardo nelle due manche.

La colombiana Tatiana Calderon è invece scesa per la prima volta sulla pista di Belle Isle, a Detroit in Michigan, per un altro round nella Indycar. La rappresentante del team AJ Foyt ha chiuso la corsa della serie a stelle e strisce al 23° posto.

Fra le due ruote, infine, ultimo posto purtroppo per Ana Carrasco in Moto3 sul tracciato di casa a Barcellona.

Giulia Scalerandi

