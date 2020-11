L’ultimo step di “Girls on track – Rising Stars”, pianificato ed iniziato questa settimana a Maranello, ha dovuto subire subito un improvviso stop. La causa della fermata è la positività al test Covid-19 di una delle finaliste che si giocano il primo posto “rosa” nella FDA. La selezione e scelta finale, tra le ragazze impegnate a Maranello e a Fiorano, sono rinviate.

Le giovani talentuose, pronte per la fase finale e decisiva del programma di ricerca di talenti e sviluppo del pilota della Commissione Women in Motorsport, stavano svolgendo valutazioni e workshop a distanza, in attesa dei risultati del test obbligatorio per tutti i partecipanti e necessario per accedere alla fase in pista.

Nell’ottica di garantire sicurezza, la Commissione FIA ​​Women in Motorsport e Ferrari Driver Academy hanno accettato di rinviare la sessione finale. La positività di una delle quattro ragazze partecipanti (Julia Ayoub, Antonella Bassani, Doriane Pin, Maya Weug) non permette le prove in presenza e il proseguimento del processo. Una nuova data sarà annunciata a breve.

La pilota risultata positiva al test, già in autoisolamento in attesa del risultato, sta bene e rimane in quarantena. Non ha avuto contatti con il restante gruppo di partecipanti e di operatori.

Anche in ambito giovanile e motoristico purtroppo la positività al Covid-19 sta rallentando e bloccando i lavori, ma speriamo che quanto prima questo intenso e importante percorso possa permettere di vivere a pieno l’esperienza a Maranello alle quattro partecipanti e portare alla scelta della prima ragazza in FDA.

Rimaniamo quindi in attesa di conoscere l’evolversi della situazione e di sapere quando avrà luogo l’ultimo step della selezione nel programma “Girls on track”.

Anna Mangione