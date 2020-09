Nel weekend appena passato, la 24h di Le Mans è tornata in pista sul circuito de la Sarthe in una veste tutta nuova, attenta alle misure anti-Covid. In griglia di partenza presenti anche due equipaggi completamente femminili, che hanno chiuso nella Top10 delle proprie categorie ovvero LMP2 e GTE AM.

OTTIMO DEBUTTO PER IL RICHARD MILLE TEAM

Il primo equipaggio, quello dell’Oreca-Gibson #50 del Richard Mille Racing Team formato da Sophia Floersch, Tatiana Calderon e Beitske Visser è scattato ventesimo, per terminare le 24 ore di gara in nona piazza nella propria classe e in tredicesima piazza assoluta.

Un equipaggio che ha fatto il proprio debutto (…e che debutto!) proprio sul tracciato francese, capitanato a bordo pista da Katherine Legge, che avrebbe dovuto essere al posto di guida, ma un brutto incidente nell’ELMS l’ha tagliata fuori dai giochi, facendosi così sostituire da Beitske Visser.

ANCHE IL TEAM IRON LINX IN TOP 10

Anche il secondo equipaggio ha chiuso al nono posto di classe, in GTE AM. Le “Iron Dames” Manuela Gostner, Michelle Gatting e Rahel Frey del team Iron Linx hanno infatti terminato nella Top10 nella propria classe e al trentaquattresimo posto assoluto.

Ed è stata proprio la nostra connazionale Manuela a prendere per prima il volante in gara e riprenderlo nell’ultima parte, portando la loro Ferrari 488 GTE Evo #85 al traguardo. “Abbiamo terminato bene , in nona piazza, anche se non come volevamo. Un fantastico lavoro da parte delle mie fantastiche compagne di squadra e tutta la squadra” ha poi riportato la pilota sulla propria pagina Facebook.

Insomma un bilancio più che positivo per le pilote presenti all’ottantottesima edizione della 24h di Le Mans, in attesa che la gara di durata più famosa al mondo e l’universo dell’endurance si tinga sempre di rosa.

Leggi anche: Donne e Motori | Vicky Piria debutta in F. Renault con Bhai Tech!

Giulia Scalerandi