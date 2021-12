Danilo Petrucci, a pochi giorni dall’ inizio della Dakar 2022, si rompe il perone in allenamento. L’ex pilota di MotoGP, mentre guidava tra le dune a velocità ridotta, ha subito un contraccolpo della moto indotto da un salto più grande del previsto. La frattura, che è stata provocata dalla pressione sulla caviglia, non sarà un impedimento per Petrucci, che prenderà parte al via il 2 gennaio.





PETRUX TORNA A CASA

Danilo Petrucci, che è stato costretto, in ogni caso, a tornare in Italia, ha detto: “E’ stato molto doloroso, ma non compromette la mia partecipazione alla Dakar, perché è una piccola frattura. Non posso ancora correre, ma sto continuando ad allenarmi con la moto”. Parole rassicuranti dall’ex pilota di MotoGP, che ha sempre espresso il suo entusiasmo nel prendere parte a questa sfida, dopo il difficile addio alla classe regina del motomondiale. Petrux aveva annunciato la partecipazione al Dakar Rally attraverso un tweet che citava: “Le opportunità sono infinite se non hai paura”.

IL SOGNO DELLA DAKAR

In effetti, Danilo Petrucci, anche in questo caso, ha dimostrato che nulla lo può fermare. Non adesso, che ha la possibilità di dimostrare a sé stesso e ai fans che non è ancora finito. Questo è solo l’inizio di qualcosa di grande. Un sogno che Petrux coltiva fin da bambino. Insieme alla sua KTM 450 rally, il pilota di Terni ha la possibilità di partecipare al più ambito Rally Raid, che avrà luogo nei suggestivi paesaggi dell’Arabia Saudita. Dalla sabbia alle rocce, Danilo Petrucci ha dovuto lavorare duramente per prepararsi a una categoria molto diversa dalla MotoGP. Le tappe saranno 12 e il raid si concluderà il 14 Gennaio.

Le aspettative sono tante, perché il suo incredibile talento e la determinazione gli hanno permesso più volte di ottenere risultati importanti in MotoGP, soprattutto nei momenti di grande avversità. Questo sfortunato incidente ha complicato il suo piano di allenamento, ma di certo non il suo debutto.

DANILO PETRUCCI OSPITE A MOTORBIKE CIRCUS

