Arriva al quarto stage il primo successo alla Dakar 2023 di Joan Barreda Bort, lo spagnolo segna così il suo trentesimo successo alla Dakar avvicinando il record di successi di Cyril Despres e Stephane Peterhansel. Dopo uno Stage 3 dove KTM l’ha fatta da padrone, nello Stage 4 sono le Honda ad aver monopolizzato le prime posizioni con Pablo Quintanilla secondo e Adrian Van Beveren quarto alle spalle di Toby Price, migliore KTM di giornata. Ancora una giornata ottima per Paolo Lucci, nuovamente migliore in Rally2. Sanders chiude solo ottavo ma resta leader della generale.

LA TAPPA

Arrivano finalmente le dune in questa Dakar 2023, la prima metà di speciale infatti ha visto la prevalenza di terreno sabbioso. Nella seconda metà invece il fondo si è fatto più duro lasciando spazio alle pietre ed alla terra battuta. Dopo la pioggia caduta ieri fortunatamente il clima è stato clemente ed ha lasciato strada ad una giornata di sole. Dopo un primo tratto di trasferimento i piloti sono arrivati al via della speciale. Un anello ad ovest di Ha’Il, 425km di speciale prima di ritornare ad Ha’Il.

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

Nonostante fosse scattato per terzo il giovanissimo Mason Klein ha comandato a lungo nelle fasi iniziali la gara. Per l’americano sembra non essere un problema aprire il percorso mostrando oltre a grande velocità anche ottime doti di navigazione. Purtroppo per lui un problema meccanico lo ha costretto ad una sosta di dieci minuti nel finale di tappa facendolo scivolare in classifica.

A vincere lo Stage 4 è così Joan Barreda Bort, per lo spagnolo è il trentesimo successo alla Dakar avvicinando il record di 33 successi di Cyril Despres e Stephane Peterhansel. Vittoria di giornata arrivata sul filo di lana recuperando un distacco di 54″ da Pablo Quintanilla a soli 47 chilometri dalla fine della speciale. Terza posizione per Toby Price, l’australiano del RedBull KTM Factory Racing lontano 2’24” da Barreda. Price è il migliore dei piloti del gruppo KTM circondato dalle Honda ufficiali, in quarta piazza troviamo Adrian Van Beveren con la terza Honda nella top4.

Quinta posizione per Luciano Benavides sulla Husqvarna Factory Racing a precedere il fratello Kevin Benavides sulla RedBull KTM Factory Racing ed il compagno di squadra Skyler Howes. Ottava piazza per il leader della generale Daniel Sanders, l’australiano paga caro l’aver aperto lo Stage odierno. Grazie al nuovo regolamento però l’aver aperto la tappa gli consente di accumulare 3’58” di abbuono nella classifica generale che lo lascia in testa alla classifica generale. Nona piazza per Lorenzo Santolino sulla Sherco Factory a precedere Matthias Walkner sulla RedBull KTM Factory Racing a chiudere la top10.

LUCCI ANCORA AL TOP IN RALLY2

Paolo Lucci continua a brillare in questa Dakar 2023, dopo aver comandato a lungo la classifica Rally2 anche in questa giornata nel finale dello Stage ha subito la rimonta di Romain Dumontier che ha chiuso in quindicesima piazza precedendo di 2’52” il nostro Paolo Lucci, secondo in Rally2 ma che mantiene la leadership nella generale. Per gli altri italiani bisognerà aspettare ancora qualche ora prima che arrivino al bivacco ma segnaliamo il ritorno in gara sia di Alex Salvini che di Tiziano Internò.

TAPPA NERA PER HERO MOTORSPORT

La Dakar 2023 continua a mettere in difficoltà anche i piloti della parte alta della classifica. Questa volta è toccato al team Hero Motorsport che in una sola giornata vede lasciare la Dakar a Joaquim Rodriguez, Ross Branch e Sebastian Bühler. Rodriguez dopo soli novanta chilometri è caduto violentemente dovendo essere soccorso e trasportato in ospedale. Per Branch un guasto meccanico al chilometro 178 ha messo fine alla sua gara, il tedesco Bühler invece ha finito la benzina ed è stato costretto al soccorso dicendo addio anche lui ai sogni di classifica. Per la casa indiana l’unico pilota in gara resta così Franco Caimi oggi diciassettesimo.

CLASSIFICA STAGE 4

CLASSIFICA GENERALE

Mathias Cantarini