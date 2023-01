Dakar 2023 | Moto, Stage 11: Luciano Benavides vince ancora, Howes di nuovo in testa

Per la terza volta Luciano Benavides (Husqvarna Factory) chiude per primo uno stage della Dakar, vincendo lo Stage undici. Nella prima parte della tappa Marathon (Shaybah – Empty Quarter), il pilota Husqvarna si è rivelato il più veloce, battendo Daniel Sanders (GASGAS) e Toby Price (KTM Factory). Husqvarna sorride anche grazie a Skyler Howes, oggi quarto, tornato leader nella generale grazie al tempo guadagnato su Kevin Benavides, decimo al traguardo.

LUCIANO BENAVIDES SI CONCEDE IL TRIS, KEVIN BENAVIDES PERDE TERRENO

La categoria moto della Dakar 2023 sta continuando a dimostrarsi imprevedibile e combattuta. Arrivati all’Empty Quarter, la zona che divide in due parti la fase Marathon, la classifica assoluta si è accorciata ancor di più e con quattro stage rimanenti fare pronostici rischia di diventare un’utopia. Con la vittoria odierna, la terza nella 45edizione della Dakar, Luciano Benavides si è imposto con decisione sugli avversari, regalando ad Husqvarna un altro importante successo nell’avventura saudita.

Grazie al primo posto nello Stage 11, il più piccolo dei Benavides, sesto nella generale, riduce a soli diciotto minuti il ritardo da Skyler Howes, di nuovo leader assoluto della corsa. Questo permette ad Husqvarna di poter contare su due punte in pienissima forma in vista del finale. A dir la verità è l’intero gruppo KTM ad aver ben figurato fin qui e la prova odierna ne è la dimostrazione: Daniel Sanders (GASGAS) è arrivato alla fine della speciale in seconda posizione, un risultato che lo ha riportato vicini alle posizioni che contano. Molto bene anche Toby Price, terzo di tappa e secondo assoluto nonostante qualche problema di navigazione. Price ora ha circa mezzo minuto da guadagnare a Howes, che oggi ha regalato quindici secondi all’australiano.

DAKAR 2023 | MOTO, LA TOP10 DELLO STAGE 11

HONDA PROVA A RESISTERE: BENE QUINTANILLA, MALE VAN BEVEREN E FLORIMO

Al quinto posto nell’undicesimo stage ed al quarto assoluto troviamo Pablo Quintanilla sull’unica Honda ufficiale entrata in Top10. Il cileno è arrivato al termine della prova speciale con quasi tre minuti di ritardo, il ché significa che inizierà la seconda parte della Marathon a poco più di quattordici minuti dalla vetta. Un po’ opache, invece, le prestazioni di Adrien van Beveren e José Ignacio Cornejo Florimo. Van Beveren ha ultimato la speciale al diciassettesimo posto, distanziato di nove minuti e dieci secondi da Luciano Benavides. Il francese conserva comunque la quinta posizione nella graduatoria generale ma ora il ritardo dal primo posto supera i quindici minuti. Florimo, oggi quattordicesimo a due secondi da un poco efficace Matthias Walkner, resta in ottava posizione assoluta davanti a Mason Klein (BAS World KTM), solo ventisettesimo.

ROMAIN DUMONTIER INARRESTABILE IN RALLY2

Alle spalle della Hero di Sebastien Bühler, sesto, compare la moto di Romain Dumontier, vero e proprio dominatore nella categoria Rally2. Il settimo posto assoluto nella prova appena conclusa garantisce a Dumontier un bel bottino di minuti su Paolo Lucci (BAS World KTM), giunto al termine della speciale in diciottesima piazza. Alla vigilia dello Stage 12 il francese e l’italiano sono divisi da trentadue minuti scarsi.

DAKAR 2023 | MOTO, TOP10 ASSOLUTA

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MOTOGP | L’ARABIA SAUDITA PUNTA ANCHE AL MOTOMONDIALE PER IL SUO SPORTWASHING