La Dakar 2023 moto parte con il botto. Nello Stage 1 la vera protagonista è senza dubbio GasGas, che comincia il nuovo anno con una tappa a due facce. Sam Sunderland, campione uscente della competizione, si è ritirato a causa di una caduta nelle prime fasi della corsa. Daniel Sanders invece ha chiuso in prima posizione la tappa, ma a causa di una penalità è stato retrocesso. Stesso destino per Pablo Quintanilla, originariamente 2°: a vincere la tappa è quindi Ricky Brabec su Kevin Benavides e Mason Klein.

GASGAS: SANDERS VINCE, SUNDERLAND A TERRA

Un inizio quantomeno beffardo per il marchio spagnolo GasGas in questa Dakar 2023. Infatti, il campione in carica Sam Sunderland è caduto al kilometro 52. La storia si ripete per il pilota britannico: anche nel 2018 Sunderland dovette dire addio anzitempo alla corsa. Dopo la prima vittoria nel 2017, l’allora alfiere di KTM non ha potuto difendere il proprio titolo a causa di una caduta. Il profilo Twitter della competizione ha annunciato che il pilota è cosciente, ma ha lamentato dei forti dolori alla schiena. I soccorritori hanno deciso di trasferirlo all’ospedale di Yanbu per ulteriori accertamenti. Inutile dire che la Dakar 2023 moto perde subito un grande protagonista e questo potrebbe spianare la strada ad altri concorrenti. Daniel Sanders, 1° al traguardo di tappa, è stato penalizzato di 2 minuti per aver oltrepassato i limiti di velocità. L’australiano deve così accontentarsi del 6° posto.

HONDA RIPRENDE DA DOVE AVEVA LASCIATO

Se Honda in pista nell’ultimo anno ha faticato e non poco, non si può di certo dire lo stesso per quanto riguarda il off-road. La casa giapponese ha portato a casa l’ultima tappa della scorsa edizione grazie a Quintanilla, ripetendosi quest’anno con Brabec, che ora è anche in testa alla classifica generale della Dakar 2023. In quarta posizione chiude Joan Barreda Bort con la Honda del Monster Energy JB Team. Pablo Quintanilla, originariamente 2°, è stato penalizzato di 2 minuti per aver infranto i limiti di velocità. Il piota cileno retrocede quindi in 7^ posizione, pagando così quasi due minuti dal compagno Brabec (1:57). A chiudere i primi dieci ci sono altre due Honda: Adrien Van Beveren è 9° a 3:57 dal vincitore e precede José Ingacio Cornejo Florimo, 10° a 6 minuti e 25 secondi.

GRANDE RIMPIANTO PER KLEIN E KTM

Tra i delusi dello Stage 1 di questa Dakar 2023 Moto c’è senza dubbio Mason Klein. Il pilota BAS World KTM Racing ha dominato per buona parte della tappa, passando per primo in tre dei check-point. Al kilometro 168 lo statunitense è passato con addirittura 1 minuto e 26″ sul primo inseguitore. Qualche errore ha tolto la vittoria a Klein, che deve accontentarsi del 3° posto (44″), al photofinish con il compagno di marca Kevin Benavides. Il vincitore del Prologo, Toby Price, è 5° staccato di 1:49. Skyler Howes, che difende i colori di Husqvarna, è 8°. Solo 21° Matthias Walkner, che ha già compromesso la propria gara pagando quasi 18 minuti dalla vetta.

TOMMASO MONTANARI È 3° IN RALLY2, SALVINI 6°

L’Italia continua a ben figurare nella categoria Rally2, riservata ai debuttanti della Dakar. Se Michael Docherty si è confermato praticamente imprendibile nonostante i 15′ di penalità, Tommaso Montanari ha chiuso a podio con un’ottima terza posizione. Il pilota Solarys Racing ha chiuso al 33° posto assoluto pagando solo 30′ dal vincitore di tappa. Ottima prova anche per il pilota Fantic Alex Salvini, che ha chiuso in 6^ piazza: per lui sono 35 i minuti di ritardo dal primo in classifica, ma solo 8 rispetto al leader Rally2. Il miglior italiano di giornata è però Paolo Lucci, capace di portare a casa una grande 23^ posizione a 24′ dal vincitore. Lorenzo Maria Fanottoli è 60°, mentre Eufrasio Anghileri 83°, Ottavio Missoni 95° e Cesare Zacchetti chiude la top 100.

Valentino Aggio

