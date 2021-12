Sono state delle settimane senza dubbio intense in vista della Dakar 2022 per Danilo Petrucci. Il portacolori KTM era infatti risultato positivo ad un tampone effettuato in Arabia Saudita il giorno del suo arrivo. Dopo due giorni passati in quarantena in albergo, il 31enne ha ricevuto luce verde dalle autorità per prendere parte alla gara, che partirà ufficialmente il 2 Gennaio.

Nella settimana scorsa è anche arrivata la notizia del piccolo infortunio all’astragalo in allenamento per Petrucci. Questo ha inevitabilmente rallentato la preparazione del pilota KTM, che dovrà andare con i piedi di piombo nei primi kilometri di gara.

LE PRECAUZIONI DI PETRUCCI

Per partecipare alla Dakar 2022, Danilo Petrucci ha preso tutte le precauzioni del caso. Infatti, il ternano è stato vaccinato per la terza volta contro il Coronavirus il 17 di questo mese. Nei giorni successivi, precisamente il 21 e 24 Dicembre, Petrucci si è sottoposto a due tamponi prima di partire per l’Arabia Saudita: entrambi negativi. I problemi sono sorti all’arrivo in Medio Oriente, dove il 28 Dicembre Danilo è risultato positivo al tampone effettuatogli. I due giorni di quarantena effettuati in Arabia Saudita hanno portato alla conferma della partecipazione per il pilota ternano da parte dello staff medico.

LE PAROLE DEL PILOTA

L’ex MotoGP non ha di certo contenuto la gioia alla notizia della sua partecipazione: “Quando lo staff medico ASO mi ha comunicato che avrei potuto correre ero al settimo cielo. Dovrò comunque partire piano a causa di una piccola frattura all’astragalo rimediata in allenamento qualche settimana fa. Starò quindi molto attento nei primi giorni per evitare errori e che il dolore diventi insopportabile. Non so che cosa sia successo tra il 24 ed il 28 Dicembre: probabilmente sono stato infettato in aereo, ma ho sempre indossato la mascherina.”

