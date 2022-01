Dakar 2022 | Moto, Stage 9: Cornejo Florimo vince la speciale, Walkner nuovo leader

Si è appena chiusa la nona giornata della Dakar Moto 2022, oggi comandata da Jose Ignacio Cornejo Florimo in sella alla Honda CRF HRC. Il cileno è stato il più veloce a percorrere i 287 km di prova speciale giungendo a Wadi Ad Dawasir in due ore, ventinove minuti e trenta secondi netti. Grazie alla brillante prestazione odierna Cornejo Florimo ottiene il secondo successo di tappa, risultato che gli permette di recuperare minuti importanti nella classifica generale. Quest’ultima è comandata da Matthias Walkner (KTM Factory), insidiatosi al primo posto grazie alla quarta posizione odierna combinata alla quattordicesima di Sam Sunderland (GasGas), oggi partito per primo.

Arrivando al bivacco, Cornejo Florimo è stato seguito dal campione in carica Kevin Benavides. L’argentino ha perso circa un minuto e mezzo dal vincitore di tappa, ma la costanza messa in pratica nelle ultime speciali lo ha riportato seriamente in lotta per la prima posizione assoluta. Alle spalle della KTM Factory di Benavides troviamo Ricky Brabec con la Honda ufficiale. La casa alata ha perso la doppietta nella Stage 9 per soli venti secondi, equivalenti al distacco tra Benavides e Brabec.

Appena giù dal podio ma nuovo capo-classifica della generale Matthias Walkner. Il 35enne austriaco, vincitore nel 2018, è giunto al bivacco con due minuti di ritardo rispetto a “Nacho” Cornejo ma le prestazioni più opache di Sunderland e Van Beveren (Yamaha) gli hanno permesso di conquistare il comando assoluto della Dakar Moto. Proseguendo con la classifica, al quinto posto c’è Joan Barreda, dietro a Walkner per soli quattro secondi. Lo spagnolo ha preceduto Andrew Short (Yamaha), Luciano Benavides (Husqvarna) e Pablo Quintanilla. Quest’ultimo è quindi quarto nella generale con un distacco di quattro minuti e quarantuno secondi.

Dopodiché, ad occupare la nona piazza della Stage 9 è Adrien Van Beveren, giunto al bivacco con due secondi di ritardo rispetto a Quintanilla. Nonostante una prova un po’ sottotono, il francese mantiene il podio assoluto a quattro minuti da Walkner. Completa, invece, la classifica dei primi dieci Maciej Giemza, motociclista polacco in corsa con l’Husqvarna del team Orlen.

Giornata difficile per Toby Price, oggi solamente diciassettesimo alla fine della speciale. Perdendo ulteriori otto minuti dal vincitore di tappa, l’australiano vede il suo distacco aumentare a trentacinque minuti dal leader e compagno di squadra Matthias Walkner. Proprio dietro a Price compare Danilo Petrucci, passato al riferimento cronometrico finale con uno svantaggio di sette secondi rispetto a Price. Il ternano è quindi riuscito a riprendere ritmo dopo la tappa burrascosa di ieri, stage in cui “Petrux” si è perso a circa sessanta km dal traguardo.

DAKAR MOTO 2022 | RISULTATI STAGE 9

DAKAR MOTO 2022 | CLASSIFICA GENERALE DOPO LA STAGE 9

STAGE 10 | WADI AD DAWASIR – BISHA: TERZULTIMO GIORNO DI GARA

La fine della Dakar 2022 si avvicina e con una classifica così compatta la tappa di domani si preannuncia combattuta e ostica. Ai ridotti distacchi si aggiunge la configurazione della undicesima giornata di gara: i piloti, infatti, dovranno percorrere 375 km di speciale e ben 384 di trasferimento. La caratteristica più importante della prossima giornata sarà la velocità. La Stage 10 è una della più rapide della 44^ edizione, perciò i piloti dovranno mantenere alte le velocità e, al tempo stesso, seguire il giusto percorso.

