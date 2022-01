Dakar 2022 | Moto, Stage 1B: Daniel Sanders vince e raddoppia, Petrucci 13°

Il secondo giorno della Dakar 2022 è stato letteralmente dominato da Daniel Sanders, in testa dall’inizio alla fine della prova 1B. Nella prova odierna svoltasi nel territorio di Ha’il l’australiano del team GasGas ha ottenuto il secondo successo in carriera dopo aver chiuso in testa il prologo di ieri, dimostrandosi all’altezza dei rivali ben più esperti. Sanders ha completato i 333 km di prova speciale in quattro ore, trentotto minuti e quaranta secondi. Proprio alle sue spalle, infatti, si piazza la Honda del veterano Pablo Quintanilla, giunto alla nona esperienza nel Dakar Rally. Il cileno ha terminato la prova speciale con un ritardo di circa tre minuti da Sanders. Subito dietro figura l’austriaco Matthias Walkner, campione nel 2018 e secondo pilota tra i primi tre classificati a guidare la KTM 450 (GasGas usa la stessa moto).

Adrien Van Beveren sfiora il podio di giornata arrivando al bivacco in quarta posizione con un distacco di quasi due minuti da Matthias Walkner. La Top5 del secondo giorno di competizione è caratterizzata da un secondo pilota vent’enne: si tratta del rookie Mason Klein, portacolori del Bas Dakar Racing Team, squadra privata iscritta con moto KTM. Mason si è contraddistinto per una prestazione notevole lungo i trecento km di speciale, al termine dei quali ha terminato in quinta posizione. Il giovane americano ha addirittura battuto il veterano Sam Sunderland, vincitore della Dakar 2017. Sebbene la gara sia appena iniziata non c’è dubbio che Klein possa inserirsi tra le grandi sorprese del 44° Dakar Rally.

Il già menzionato Sunderland, sesto, precede Lorenzo Santolino, settimo in sella alla Sherco. Quest’ultimo ha ultimato la prova davanti all’Husqvarna del francese Xavier de Soultrait ed alla Yamaha di Ross Branch, decisamente più indietro rispetto al Day 1 chiuso in terza posizione. Completa la classifica dei primi dieci Skyler Howes, impegnato nella seconda Dakar della sua carriera in forze alla squadra ufficiale Husqvarna, così come GasGas in gara con veicoli KTM.

Decisamente notevole la prova di Danilo Petrucci, quest’oggi tredicesimo pilota a raggiungere il bivacco. Il ternano ha affrontato con ottima velocità la prima prova speciale lunga perdendo poco più di mezz’ora dal leader di giornata Daniel Sanders. Ottimo quindi l’adattamento del pilota Tech3 al terreno sabbioso e veloce offerto dalla seconda tappa dell’edizione 2022. Aprendo una piccola parentesi dedicata agli italiani in gara risulta obbligatorio citare la prestazione dell’esordiente Paolo Lucci, concittadino del compianto Fabrizio Meoni. Il pilota di Solarys Racing (Husqvarna) ha terminato la gara odierna in ventiquattresima posizione, contenendo per di più il distacco dal vincitore Sanders (cinquanta minuti di gap).

Molto indietro, invece, il campione in carica Kevin Benavides, classificatosi proprio alle spalle di Danilo Petrucci. Dalle informazioni in arrivo da Ha’il non c’è nulla che faccia riferimento alla prestazione sottotono di Benavides, impegnato per la prima volta in carriera con KTM dopo gli anni in sella alla Honda CRF. La Dakar è comunque appena iniziata, quindi c’è tempo per risalire la china e confermare le esaltanti prestazioni dello scorso anno. Discorso questo valido anche per Joan Barreda (P17), Toby Price (P22), Cornejo Florimo (P26), Ricky Brabec (P35) e Luciano Benavides (P38).

Il terzo giorno di corsa partirà dal bivacco raggiunto oggi in quel di Ha’il e porterà i piloti in quel di Al Artawiya. Il percorso si dividerà tra 230 km di trasferimento e 338 di prova speciale, cinque in più di oggi.

