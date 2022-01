Dakar 2022 | Moto, Stage 11: Kevin Benavides batte Sunderland di quattro secondi

Kevin Benavides non si è dato per vinto dopo il ritiro di ieri e nella Stage 11 ha portato a casa il successo nella Dakar Moto, sebbene ormai fuori classifica. Il vincitore della Dakar 2021, passato da Honda a KTM, ha battuto Sam Sunderland (GasGas) per soli quattro secondi, un gap sufficiente a siglare la prima vittoria di tappa nell’edizione 2022 e la sesta della carriera. Sunderland non è stato il più veloce ma il secondo posto della Stage 11 vale oro: l’alfiere GasGas ha svolto alla perfezione l’ultima tappa di durata (346 km) e con l’arrivo al bivacco di Bisha ha artigliato la leadership della classifica generale. Alla vigilia dell’ultimo giorno di gara, caratterizzato da soli 164 km di speciale, Sunderland vanta un margine di quasi sette minuti sul primo rivale, Pablo Quintanilla (Honda HRC).

HERO MOTORSPORT DI NUOVO A PODIO CON RODRIGUES

Alle spalle di Kevin Benavides e Sam Sunderland compare Joaquim Rodrigues in sella alla Hero 450 #27. Per il portoghese e l’azienda indiana si tratta del secondo podio raggiunto nella 44^ edizione della Dakar Moto, già definita un successo grazie alla vittoria di tappa nella Stage 3. Il quarto posto è occupato dalla KTM Factory 2022 di Matthias Walkner, attualmente terzo nella classifica assoluta con un ritardo di sette minuti e quindici secondi da Sunderland.

A seguire l’austriaco c’è Ricky Brabec, in ripresa dopo la difficile prova nella Stage 10. Lo statunitense di Honda HRC è arrivato al bivacco davanti al compagno di squadra Pablo Quintanilla, presenza fissa tra i primi dieci classificati. Proprio la costanza di rendimento ha permesso al cileno di arrivare all’ultimo giorno di gara in seconda posizione nonostante l’assenza di vittorie di tappa. Ancora Honda Monster Energy in settima casella, occupata da José Ignacio Cornejo Florimo, vincitore delle Stage 7 e 9.

Per la prima volta Romain Dumontier chiude una speciale della Dakar in Top10. Il francese ha registrato l’ottavo tempo in sella alla Husqvarna 450 gestita dalla squadra di proprietà. Dopo Dumontier figurano Andrew Short (Yamaha Factory) e Stefan Svitko (KTM Slovnaft Team), che si classificano rispettivamente al nono e decimo posto.

VAN BEVEREN, TOBY PRICE E JOAN BARREDA SI PERDONO

Giornata da incubo per chi ha aperto la speciale. Senza riferimenti né tracce, Adrien Van Beveren ha iniziato da leader della generale la Stage 11, rivelatasi ostica come non mai. Il francese di Yamaha ha così raggiunto il bivacco di Bisha in quindicesima posizione, distaccato di ben ventuno minuti da Kevin Benavides. Van Beveren è attualmente quarto nella graduatoria assoluta con il primo posto a quindici minuti di distanza.

Non è andata meglio a Toby Price, vincitore della decima tappa e per questo partito per primo. Il due volte vincitore della Dakar Moto ha subito regalato minuti su minuti ai piloti partiti qualche minuto dopo, ritrovandosi addirittura ventisettesimo a fine giornata e decimo nella classifica generale. Stessa sorte per Joan Barreda, che sta correndo con una frattura alla clavicola da molti giorni. Lo spagnolo è stato il terzo ad iniziare la Stage 11 ma verso metà prova speciale ha perso di vista le prime posizioni chiudendo la tappa in ventunesima piazza.

Continua a svolgere il ruolo di miglior pilota italiano Danilo Petrucci, classificatosi al diciassettesimo posto al termine dei 346 km di PS. Il ternano ha guidato la sua KTM 450 Tech3 fino al bivacco di Bisha archiviando la giornata con un gap di ventitré minuti dal vincitore di oggi.

DAKAR MOTO 2022 | RISULTATI STAGE 11

DAKAR MOTO 2022 | CLASSIFICA GENERALE DOPO LA STAGE 11

STAGE 12 BISHA – JEDDAH | ARRIVEDERCI DAKAR

L’estenuante avventura della Dakar in terra saudita sta per raggiungere l’epilogo e con quattro piloti in quindici minuti gli ultimi 164 km di speciale (uniti ai 516 di trasferimento) si preannunciano spettacolari. La speciale numero 12 sarà prevalentemente sabbiosa e i piloti si ritroveranno a costeggiare le sponde del mar rosso prima di raggiungere il podio di Jeddah.

Matteo Pittaccio

