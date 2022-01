Dakar 2022 | Moto, Stage 10: Price trionfa, Van Beveren in testa, Kevin Benavides si ritira

La decima tappa della Dakar Moto 2022 vede Toby Price tornare alla vittoria mentre il campione in carica Kevin Benavides si ritira per un problema meccanico. Una prova speciale decisamente importante che rivoluziona gli scenari della 44^ edizione, non più comandata dall’austriaco Matthias Walkner bensì dal portacolori Yamaha Adrien Van Beveren.

Il pilota KTM ha perso molto tempo a metà prova giungendo al bivacco con quindici minuti di ritardo dal compagno Price, che riprende morale dopo la prova complicata di ieri. Per Walkner, invece, la giornata odierna si chiude al ventisettesimo posto, risultato che rischia di compromettere la corsa dell’austriaco verso la seconda vittoria nella Dakar.

ADRIEN VAN BEVEREN IN TESTA SENZA VITTORIE DI TAPPA

Come detto, Price è il più veloce nella Stage 10 con il tempo di tre ore, cinque minuti e trentadue secondi, utili a completare i 375 km di prova speciale. La tappa odierna è partita da Wadi Ad Dawasir portando i piloti a Bisha dopo quasi 400 km di gara vera e propria e ben 384 di trasferimento. Alle spalle della KTM di Toby Price si piazza Luciano Benavides in sella alla Husqvarna Factory seguita a ruota dalla Honda HRC di Joan Barreda Bort, giunto terzo con un vantaggio di quattordici secondi sul nuovo capo-classifica Adrien Van Beveren.

Il francese, alfiere Yamaha, sta facendo della costanza la sua forza: fin qui si è dimostrato regolare, solido ed al contempo veloce sebbene gli manchi la vittoria di tappa. Se arrivasse in testa a fine Dakar riporterebbe Yamaha nell’albo d’oro dei vincitori a ventiquattro anni dalla vittoria di Stéphane Peterhansel.

Il quarto posto della Stage 10 è occupato da Lorenzo Santolino (Sherco), giunto al traguardo di fronte alla Yamaha di Andrew Short, alla KTM di Stefan Svitko ed alla Husqvarna del polacco Maciej Giemza, confermatosi in Top10 dopo la splendida Stage 9. Subito dietro a Giemza troviamo la seconda Sherco guidata dal portoghese Rui Gonçalves, classificatosi appena davanti a Pablo Quintanilla (Honda HRC), arrivato al bivacco con uno scarto di quindici secondi rispetto al nono posto.

DANILO PETRUCCI SFIORA LA TOP10

Il migliore degli italiani è ancora una volta Danilo Petrucci, ieri palesemente innervosito dai continui spegnimenti della sua KTM 450 Tech3. Il ternano ha terminato la speciale al dodicesimo posto con un ritardo di circa otto minuti dal leader. Risultato questo che conferma l’ottimo ritmo con il quale “Petrux” stia affrontando la sua prima Dakar. Nonostante il ritiro nella terza giornata, infatti, l’ex MotoGP si mantiene costantemente tra i primi venti in classifica senza perdere colpi anche nelle prove più complicate.

TAPPA DELUDENTE PER SUNDERLAND E BRABEC

Soffronte, invece, Sam Sunderland e Ricky Brabec. Il primo archivia l’undicesima giornata di gara al diciannovesimo posto mentre il secondo, vincitore nel 2020, non va oltre la sedicesima posizione. Se per Sunderland non si tratta di una vera emergenza essendo ancora secondo nella generale, per Brabec il tempo perso oggi equivale ad un distacco dalla testa della classifica di quasi quaranta minuti.

DAKAR 2022 MOTO | CLASSIFICA STAGE 10

DAKAR 2022 MOTO | CLASSIFICA GENERALE DOPO LA STAGE 10

PROSSIMA TAPPA | BISHA-BISHA: L’EPILOGO SI AVVICINA

Quella di domani sarà l’ultima prova speciale di durata. I motociclisti dovranno percorrere 155 km di trasferimento e soprattutto 346 di speciale per poi affrontare la breve prova conclusiva il giorno successivo. La tappa di domani sarà prevalentemente costituita da dune, di ogni forma e grandezza, capaci di rendere la Stage 11 la più tecnica della seconda settimana.

Matteo Pittaccio

