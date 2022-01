Henk Lategan vince la quinta tappa della Dakar 2022 per quanto riguarda le auto. Il sudafricano di Toyota si impone in quel di Riyadh nella prima delle due speciali previste nei pressi della Capitale dell’Arabia Saudita. Secondo posto per Sébastien Loeb quest’oggi, mentre Nasser Al-Attiyah mantiene la leadership assoluta dell’evento.

Dakar Auto, Stage 5: Henk Lategan domina scena, Audi si rompe

Audi ha comandato la corsa nelle prime frazioni con tutte le proprie vetture all’attacco. Tutto è cambiato al 200° chilometro con lo spagnolo Carlos Sainz fermo per dei problemi e prontamente aiutato dal veterano francese Stéphane Peterhansel. I due, entrambi fuori classifica, si sono aiutati a vicenda, mentre lo svedese Mattias Ekstrom si è messo all’inseguimento del sudafricano Henk Lategan (Toyota), leader parziale della corsa.

Al passaggio al 300° chilometro la situazione non è cambiata con Lategan sempre a dettare il passo davanti sull’argentino Lucio Alvares (Overdrive Toyota) e sul francese Mathieu Serradori (SRT Racing). Quinta piazza per Sébastien Loeb (Prodrive), nono per Nasser Al-Attiyah (Toyota) in pieno controllo della situazione.

Nel finale abbiamo assistito alla lotta per la vittoria con Lategan che ha gestito la leadership respingendo l’attacco di Sébastien Loeb, oltremodo competitivo nella seconda metà della speciale odierna. L’alsaziano ha concluso al secondo posto davanti al già citato Alvares ed a Serradori.

Dakar Camion, Stage 5: Andrey Karginov mette tutti in riga

Andrey Karginov è stato il migliore nella quinta frazione della Dakar nella speciale classifica dedicata ai camion. Il russo non ha lasciato scampo ai rivali completando con 4 minuti e 25 secondi di vantaggio su Dmitry Sotnikov, padrone della classifica generale.

Anton Shibalov, accompagnato da Dmitrii Nikitin e Ivan Tatarinov, completa il podio davanti al teammate Eduard Nikolaev. Lo ‘Zar’ si colloca al secondo posto della graduatoria overall perdendo quasi tre minuti dal compagno di box Sotnikov, primo lo scorso anno.

Riyadh ancora protagonista

Si chiude domani la prima settimana dalle Dakar 2022 con una nuova tappa ad anello nei pressi di Riyadh. La battagli è garantita nel lato ovest della capitale dell’Arabia Saudita, territorio che ospita per il terzo anno consecutivo il rally raid più impegnativo e famoso al mondo.

Prima del giorno di riposo, previsto per sabato 8 gennaio, la carovana sarà impegnata in 421 chilometri cronometrati (214 di trasferimento). Come ieri le dune saranno protagoniste nel finale, un aspetto da tenere in considerazione alla vigilia dell’inizio del ritorno verso Jeddah.

Luca Pellegrini