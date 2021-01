Kevin Benavides è stato il più veloce nella nona tappa della Dakar 2021, categoria Moto. L’argentino di casa Honda, quarto in classifica generale dopo l’ottava prova cronometrata, ha preceduto la moto gemella di Cornejo Florimo sempre più leader, e la Yamaha di Adrien Van Beveren. Special Stage da incubo invece per Toby Price e Luciano Benavides, entrambi infortunati e ritirati dalla 43^ edizione della Dakar

STAGE 9 | NEOM – NEOM: LA TAPPA

La nona giornata della Dakar 2021 si è svolta lungo uno dei percorsi più difficili e ostili. I piloti hanno percorso 109 km di trasferimento per effettuarne 465 di prova speciale, svoltasi inizialmente sulle sponde del Mar Rosso. Si tratta di un tragitto molto veloce ma essendo tanto sabbioso, risulta necessario moderare la velocità.

Il primo a partire è stato Nacho Cornejo, ieri al primo successo di tappa. Il leader della classifica assoluta ha fatto da battistrada al resto del gruppo, precedendo Toby Price di 1′ e 5″. Per quanto concerne la categoria Original by Motul bisogna segnalare il ritiro di Maurizio Gerini, caduto a 30 km dal traguardo dell’ottava prova. L’italiano ha raggiunto il bivacco ma non ha potuto fare altro che confermare il ritiro dalla Dakar.

Al primo rilevamento cronometrico Toby Price si dimostra il più rapido e recupera ben 48″ alla Honda di Nacho Cornejo. Tuttavia, dopo 63 km di navigazione, l’australiano perde circa 1′ e 10″, perdita condivisa con Joan Barreda Bort. Alle ore 08:59 saudite tre Honda si impongono su tutti: Cornejo Florimo precede Ricky Brabec e Kevin Benavides. In quarta piazza, non troppo distante dal terzetto di testa, sale Adrien Van Beveren con la Yamaha #42. Il costruttore giapponese può solo che affidarsi a Van Beveren stesso e Ross Branch, gli unici piloti rimasti a rappresentare la casa dei Tre Diapason.

Percorsi 91 km la situazione è questa: le Honda di Nacho Cornejo e Ricky Brabec registrano lo stesso tempo al secondo waypoint. Kevin Benavides è a cinque secondi dai compagni di squadra e Toby Price recupera il tempo perso riducendo il distacco dalla vetta a soli 12″. Inclusi nel minuto di ritardo anche Sam Sunderland e Luciano Benavides, davanti alle Yamaha di Ross Branch e Adrien Van Beveren. La gara di Ross Branch dura poco, poiché alle ore 09:49 il motore della Yamaha cede e ferma il pilota del Botswana.

ORE 10:11, KM 155: TOBY PRICE CADE E SI RITIRA

La Dakar 2021 di Toby Price finisce al km 155 della nona prova speciale, quando l’australiano cade e si infortuna al braccio ed alla spalla sinistra. Proprio ieri Price era riuscito a gestire lo pneumatico posteriore danneggiato nei 100 km finali della Stage 8, perdendo solo 1′ sul poi vincitore Cornejo Florimo. Il pilota KTM è stato trasportato presso l’ospedale di Tabuk per ulteriori analisi ai raggi X. Questo evento lascia campo libero a Cornejo e Honda, ora concentrati sulla gestione di una Dakar che potrebbe rivelarsi un successo.

IL RITIRO DI LUCIANO BENAVIDES

Anche per Luciano Benavides, fratello minore di Kevin, la terzultima tappa si dimostra beffarda. L’argentino, in gara con Husqvarna e terzo dopo 239 km, cade ed incorre in un infortunio alla spalla che lo costringe al trasferimento presso il già menzionato ospedale di Tabuk.

LA FASE FINALE DEL DAY 9

Percorsi 320 km in testa c’è Kevin Benavides, talmente competitivo nella fase centrale della tappa da rifilare più di 2′ a Nacho Cornejo. Adrien Van Beveren e Yamaha approfittano dei ritiri di Toby Price e Luciano Benavides per salire in terza posizione, pressati dalla KTM di Matthias Walkner e dalla Honda di Joan Barreda. La classifica non cambia nei restanti km e Kevin Benavides porta a casa la seconda vittoria nella 43^ edizione della Dakar. Nacho Cornejo viene premiato dalla costanza ed il secondo posto odierno conferma il ruolo di capo-classifica con 11′ di vantaggio su Benavides. Finalmente si intravede un timido sorriso per Van Beveren, per la prima volta giunto tra i primi tre.

STAGE 9 | NEOM – NEOM: CLASSIFICA

DAKAR 2021 MOTO | CLASSIFICA ASSOLUTA

LA PROSSIMA TAPPA: STAGE 10 | NEOM – ALULA

La Dakar 2021 è ormai giunta alla terzultima giornata di gare, momento in cui si iniziano a tirare le somme per gestire al meglio la fase finale. Nella giornata di mercoledì 13 gennaio i piloti partiranno da Neom per raggiungere Alula, attraversando un percorso formato da 241 km di trasferimento e 342 di prova speciale. Il territorio si preannuncia meraviglioso e scenografico, ma i piloti dovranno rimanere concentrati sulla navigazione al fine di evitare facili errori.

Matteo Pittaccio

Leggi anche: DAKAR 2021 | MOTO, STAGE 8: CORNEJO FLORIMO VINCE, DE SOULTRAIT SI RITIRA