Dopo l’incidente che ha visto protagonista Price ieri, è Ricky Brabec a conquistare lo Stage 10 della Dakar 2021 con la sua Honda, seguito dai suoi compagni di team Barreda e Benavides al traguardo. KTM si difende con le tre posizioni successive, coperte da Howes, Walkner e Sanders, mentre la Yamaha di Van Beveren beffa per la settima piazza la KTM di Sunderland e la Sherco di Santolino

IL RITORNO DI BRABEC

Vittoria di tappa e secondo in classifica. È cosi che si chiude per Ricky Brabec lo Stage 10 della Dakar 2021 per le moto, con la sua Honda beffata solamente da quella di Benavides. L’argentino ha conquistato la terza posizione in questa Neom – Al-Ula, mantenendo la leadership in classifica ma per soli 51 secondi sul compagno di squadra. Tra loro oggi si è posto Barreda sempre su Honda, che con questa prestazione riduce il distacco a 15 minuti dalla vetta e si porta dietro a Sunderland, migliore delle KTM e terzo in classifica.

UN FINALE A DUE

È presto per dirlo, ma i distacchi fanno pensare ad un finale combattuto tra le Honda, visto che oggi Sunderland è giunto solo ottavo a 12 minuti dalla prima posizione, ossia buona parte del ritardo che subisce in questo momento. Howes mantiene il distacco sotto i 30 minuti con la quarta piazza di oggi, mentre Walkner (5° a + 05:56) ora dista più di due ore dalla leadership. Ottima prestazione per la Sherco di Santolino, 9° a + 15:08 oggi e a 40:41 da Benavides nella generale, retrocede la Husqvarna di Quintanilla fino a subire più di un ora sui migliori.

DOMANI ALULA-YANBU

La stage 10 di oggi fa da preludio alla 11, la Al-Ula – Yanbu, che comporrà la speciale più lunga. Ci saranno solo 46 km di spostamenti, mentre la speciale avrà una lunghezza monstre di 511 km cronometrati. Ci si allontanerà dall’acqua per tornare nelle dune del deserto, dove la differenza tra i migliori risulterà certamente più chiara. KTM ha bisogno di una prestazione incredibile per tornare nella lotta, altrimenti sarà una festa solo Honda.

LE CLASSIFICHE DI OGGI

Stage 10

Generale

Alex Dibisceglia

