È l’australiano del RedBull KTM Factory Racing a conquistare la prima vera tappa alla Dakar 2021 da Jeddah a Bisha. Un grave errore di navigazione ha complicato la gara del leader Ricky Brabec che ha perso oltre diciotto minuti dall’australiano. Sono le KTM a dominare la giornata con Matthias Walkner e Sam Sunderland terzo e quarto

La prima tappa della Dakar 2021 che da Jeddah portava i piloti a Bisha attraverso 623km di cui 277km di speciale cronometrata. Una tappa divisa equamente tra sabbia e terra battuta.

LA TAPPA

Il primo stage ha visto trionfare l’australiano del RedBull KTM Factory Racing Toby Price, il migliore a interpretare il roadbook durante la speciale. Chiude la tappa in 3:18’26” e questo gli consente di recuperare il distacco accumulato nel prologo di ieri e di mettersi al comando della generale. Con un distacco di trentuno secondi da Price è arrivato Kevin Benavides. L’argentino è l’unico dei piloti dello squadrone Honda a non cadere nei tranelli della navigazione. Terzo e quarto posto per gli altri due portabandiera della KTM Matthias Walkner e Sam Sunderland. L’austriaco è stato solamente un secondo più lento di Benavides, mentre l’inglese è arrivato con due minuti di ritardo dal compagno di squadra leader della classifica.

Quinto posto di giornata per Lorenzo Santolino: lo spagnolo della Sherco alla sua terza Dakar centra un ottimo piazzamento. Sesta piazza per Xavier De Soultrait, con il francese su Husqvarna che ha chiuso a quattro minuti e mezzo dalla vetta consentendogli di chiudere in settima piazza la generale. Davanti a lui nella classifica generale grazie al vantaggio accumulato nella tappa prologo di ieri l’argentino Franco Caimi. Il pilota della Yamaha è stato anche al secondo posto a metà tappa, ma ha poi perso terreno nel finale di stage. Ottavo l’americano Skyler Howes con Luciano Benavides e Martin Michek a chiudere la top10 di giornata.

Ventesima posizione per Pablo Quintanilla che, come Joan Barreda, ventiduesimo, e Ricky Brabec, venticinquesimo, ha perso oltre un quarto d’ora per un errore di navigazione. Per Brabec ora la corsa si complica, trovandosi in ventiquattresima posizione generale e lontano oltre diciotto minuti da Price.

CLASSIFICA DI GIORNATA

CLASSIFICA GENERALE

LA PROSSIMA TAPPA

La seconda tappa porterà i piloti da Bisha a Wadi Ad-Dawasir, 685km di cui ben 457km di speciale. Arrivano le prime dune che saranno il fondo per circa 30km nel primo terzo di tappa, per poi lasciare spazio ad un fondo sabbioso nel tratto finale. Sarà una tappa dove la navigazione negli spazi aperti la farà da padrone nella parte centrale.

Mathias Cantarini

