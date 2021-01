Dopo aver vissuto una prima settimana di gara decisamente difficile, il trend sembra finalmente essersi invertito per Carlos Sainz. Il madrileno è infatti tornato al successo nella sesta tappa della Dakar, andata in scena da Al-Qaisumah a Ha’il, consolidando il suo terzo posto nella classifica generale. Pressoché immutato il distacco tra Al-Attiyah e il leader Peterhansel, in una giornata che ha registrato anche il ritiro di Orlando Terranova e lo stop di Sebastien Loeb

STAGE 6 | AL QAISUMAH – HA’IL

Le difficoltà di navigazione dei giorni scorsi hanno pesantemente compromesso le velleità di successo di Carlos Sainz, ma non comunque la sua voglia di recitare un ruolo da protagonista in questa edizione 2021 della Dakar. Dopo aver pesantemente criticato le nuove modalità di gara imposte dal roadbook, lo spagnolo è riuscito nella tappa odierna ad andare oltre i problemi. Per lui è arrivato il secondo successo di tappa e recuperando qualche minuto nei confronti del duo di testa.

Il pilota del team X-Raid accusa ancora un distacco pesante dalla vetta, ma questo successo potrà rappresentare per Sainz una bella iniezione di fiducia in vista della seconda parte di gara. Davanti, infatti, il margine tra Stephane Peterhansel e Nasser Al-Attiyah è rimasto praticamente identico. Il saudita è riuscito infatti a rosicchiare appena 18″ al rivale. Davanti a loro il sorprendente Yazeed Al Rajhi con la Toyota Hilux del team Overdrive, piazzatosi a circa 4′ dal vincitore di giornata.

Si è confermato ottimo protagonista il polacco Jakub Przygonski, quinto al traguardo e salito in quarta piazza nell’assoluta. Grosse difficoltà hanno invece patito Sebastien Loeb e Orlando Terranova. L’alsaziano ha dovuto fare i conti con il cedimento di un braccetto della sospensione dopo appena 97 chilometri, dovendo quindi attendere l’assistenza prima di rientrare al bivacco. Per lui qualsiasi chance di classifica è ormai tramontata. Lo squadrone MINI ha invece perso definitivamente la pedina rappresentata dall’argentino, costretto al ritiro dopo un guasto alla vettura.

CLASSIFICA GENERALE

LIGHTWEIGHT VEHICLE E CAMION

Tra i prototipi leggeri Aron Domzala continua a guidare il gruppo, mantenendo però solo 40″ di vantaggio nei confronti di Austin Jones. La tappa è stata conquistata dallo statunitense Quintero. Per quanto riguarda i camion, l’equipaggio capitanato dal russo Sotnikov su Kamaz conferma la propria leadership con 38′ di margine sul connazionale Shibalov, grazie al secondo posto ottenuto oggi alle spalle di Mardeev.

DOPO IL RIPOSO, OCCHIO ALLA ‘MARATHON’

Domani sarà la giornata del meritato riposo per la carovana della Dakar, che però rientrerà in azione Domenica con la tappa marathon. Una frazione lunga 471 km in cui gli equipaggi dovranno fare a meno dei veicoli di assistenza, rendendo ancora più ostico un percorso che già di per sé si preannuncia complicato. La ripartenza sarà da Ha’il, con una prima parte prevalentemente sabbiosa e ricca di cambi di pendenza. L’arrivo a Sakaka, dopo una parte conclusiva su terreno pietroso.

Marco Privitera