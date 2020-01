Il successo alla casa alata mancava da ben 30 anni, e ritorna grazie alla vittoria nella generale della Dakar 2020 da parte di Ricky Brabec ed al suo secondo posto nella stage 12. Ultima tappa accorciata a 170 km per aiutare i piloti; seconda posizione per Pablo Quintanilla con Husqvarna seguito dalla KTM di Toby Price.





NUOVAMENTE AL TOP

Erano più di 30 anni, dal 1989 per la precisione, che la Honda non riusciva a conquistare la vittoria nel deserto. A porre fine a questo lungo periodo di assenza dal gradino più alto del podio ci ha pensato Ricky Brabec, che con il team Monster Energy ha conquistato la seconda posizione nell’ultima tappa e la vittoria nell’assoluta della Dakar 2020. Una tappa peraltro accorciata in vista degli sforzi effettuati fino ad oggi dai piloti, in una delle gare nel deserto più dure a memoria d’uomo.

QUINTANILLA E PRICE

Sul podio anche il cileno in sella alla Husqvarna, che ha cercato di recuperare lo svantaggio ottenuto dall’americano fino alla fine senza però riuscirci. Pablo Quindanilla si è dovuto accontentare della seconda posizione, a 16 minuti di distacco da Brabec, mentre l’australiano Toby Price è andato a chiudere il podio dell’assoluta con 24 minuti dalla vetta. Cornejo Florimo ha portato la seconda Honda in 4 posizione, a soli 6 minuti dal vincitore 2019, seguito da Walkner e Benavides.

DAKAR 2020 STAGE 12, FINAL CLASSIFICATION

QUAD: IGNACIO CASALE CAMPIONE 2020

Nella categoria Quad è Ignacio Casale a vincere l’assoluta davanti a Simon Vitse con un distaccio di 18 minuti, oltre a 4 minuti di penalità ottenuti durante il corso della gara. I due hannno svolto tutto un altro mestiere vedendo il distacco accumulato da Sonik, che chiude terzo ad 1 ora e 4 minuti dalla vetta. Dietro di loro terminano Andujar, Wisniewski, Souday, Pedemonte, Galeano, Tuma e Sarquiz.

Alex Dibisceglia