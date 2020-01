La penultima prova della Dakar 2020 va al cileno Pablo Quintanilla mentre il leader Brabec perde oltre 10’ dal vincitore, ma rimane saldamente in testa alla classifica generale ed intravvede la vittoria finale. Domani la tappa finale che probabilmente incoronerà l’americano vincitore dell’edizione 2020.









QUINTANILLA RADDOPPIA AD HARADH

Seconda vittoria in tre giorni per il cileno Pablo Quintanilla, che consolida la sua seconda posizione nella classifica generale ben davanti a Toby Price. Il cileno ha approfittato dei problemi occorsi al leader Ricky Brabec per accorciare il divario e mettergli un po’ di pepe sulla coda in vista della tappa finale di domani. Nessun problema per i 97 piloti rimasti in gara per la penultima prova dell’edizione di quest’anno: tutto si è svolto regolarmente e con meteo clemente rispetto al vento che ha disturbato la speciale di ieri. Quintanilla ha preceduto all’arrivo ad Haradah le due KTM di Walkner e Luciano Benavides.

BRABEC RIMANE LEADER NONOSTANTE I PROBLEMI

Stage piuttosto problematica invece per il leader di classifica Brabec, che dopo 162 km aveva già perso 9 dei suoi 25 minuti di vantaggio sul secondo in classifica, il cileno Quintanilla. Tra mille difficoltà l’americano è riuscito ad arrivare al traguardo di Haradh con oltre 12’ di ritardo dal cilen,o vedendo così dimezzato il suo vantaggio in classifica generale alla vigilia della stage finale di domani. Troppo cauto l’americano di Honda nell’affrontare le dune della stage odierna in confronto al cileno che ha dato tutto. Brabec mantiene ancora 13’56” su Quintanilla e 22’34” su Toby Price.

NEI QUAD E’ LA VOLTA DI SONIK

Niente di invariato nella classifica dei quad con il cileno Casale che vede il traguardo finale di una Dakar dominata dall’inizio alla fine, lasciando sì qualche vittoria di tappa, ma portando a casa sempre minuti e secondi preziosi sugli avversari. La penultima stage è stata vinta da Sonik con Casale in seconda posizione che mantiene 21’ di vantaggio sul francese Vitse e 1h sul polacco Sonik prima della stage finale di domani.

DAKAR 2020: CLASSIFICA GENERALE AFTER STAGE 11

RICKY BRABEC PABLO QUINTANILLA +13’56” TOBY PRICE +22’34” +2’ PENALTY MATTHIAS WALKNER +29’53” JOSE’ FLORIMO +32’36” +1’ PENALTY LUCIANO BENAVIDES +35’18” JOAN BARREDA +45’09” +15’ PENALTY FRANCO CAIMI +1H39’14” +5’ PENALTY SKYLER HOWES +1H59’29” ANDREW SHORT +2H06’36” +30’ PENALTY

Marco Pezzoni