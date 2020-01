Il cileno Pablo Quintanilla domina gli ultimi tre check point della Wadi Al Dawasir – Haradh e vince la stage 9 della Dakar 2020, portando la sua Husqvarna in seconda posizione nella generale. Dietro di lui Toby Price contiene i danni e resta a meno di trenta minuti dal capoclassifica, mentre risale Barreda fino alla quarta posizione assoluta. Il team Hero decide di ritirarsi in memoria di Paulo Goncalves.







QUINTANILLA SPINGE

La stage 9 di questa Dakar 2020 è nel segno di Husqvarna e di Pablo Quintanilla, che grazie ad uno splendido exploit nella seconda parte della tappa è riuscito a conquistare la vittoria di giornata. Il risultato lo ha condotto oltretutto alla seconda posizione provvisoria di questa edizione della gara, seguito da Toby Price e da Joan Barreda Bort che chiudono il podio odierno. Piccola disavventura per lo spagnolo, che si è reso protagonista di una caduta intorno alle 10:30 locali che gli è costata tempo prezioso e la possibilità di vincere la tappa.

BRABEC CONTIENE I DANNI

Ricky Brabec riesce a beffare i fratelli Benavides ed a mantenere la testa della competizione, a ben 20 minuti dal cileno Quintanilla e a 26’43” da Price. I primi 5 piloti sono ancora separati da meno di 30 minuti, segno che il minimo errore potrà rivoluzionare la classifica rapidamente, ma per il momento l’americano prosegue nel mantenere il controllo sulla gara. Piccola caduta per Ben Young, fortunatamente anche in questo caso senza conseguenze per il pilota. In conclusione, la Hero ha deciso di ritirarsi visto il lutto che li ha colpiti poco prima della pausa, con il terribile incidente in cui ha perso la vita Goncalves. Rinnoviamo le condoglianze a parenti ed amici.

DAKAR 2020 STAGE 9, GENERAL CLASSIFICATION

QUAD: CASALE VINCE DI SOLI 3 SECONDI SU ENRICO

Incredibile la sfida che si prospetta nella sezione Quad: è Ignacio Casale a vincere la speciale della stage 9, andando a colmare il gap e beffando Giovanni Enrico di soli 3 secondi sull’arrivo. Altri otto secondi hanno diviso Giroud dalla possibilità di lottare per la vittoria, mentre il gap con Lindner è stato di ben sei minuti. Il trio di testa ha svolto questa nona tappa in un modo totalmente di un altro livello rispetto agli inseguitori, che non hanno potuto fare nulla per avvicinare i piloti a podio.

Alex Dibisceglia