Finite le restrizioni rigide, la scuderia romana Faro Racing ha ripreso un lavoro intenso con i piloti con i quali aveva già seminato nel pre-Covid in funzione dei programmi sportivi 2020.

All’esito dei test di queste ultime 2 settimane, Faro Racing è felice di annunciare l’accordo con Fulvio Ferri e Roberto Macina. I due divideranno una Clio per la stagione che inizierà tra meno di un mese.

UNA CONFERMA E UN ROOKIE

Ferri continua così la propria collaborazione con la Scuderia che nel 2019 gli aveva consentito di vincere la gara di esordio del Clio Cup e di aggiudicarsi la doppia pole di Imola. Qualche parola in più merita Roberto Macina, all’esordio nelle competizioni. Appassionato di innovazione, digital transformation e motori, imprenditore digitale, fondatore di ufirst (https://www.ufirst.com), ha finalmente l’occasione di mettersi in gioco dietro a un volante e dare il massimo anche in pista.

PARLA IL TEAM PRINCIPAL

Per Faro Racing parla Fabrizio Tablò. “Determinazione e competenza sono alla base di ogni successo. il lavoro svolto nei test con Fulvio e Roberto ha portato a riscontri cronometrici di rilievo sia in termini di velocità sul giro che sul passo di gara. Il lavoro di tutto il Team e l’affiancamento di Fulvio si sono rivelati determinanti per la crescita di Roberto che, dal canto suo, è dotato di innate capacità di guida e di predisposizione all’apprendimento”.

A breve riprenderanno gli ultimi test preparatori alla stagione. Come confermato poche ore fa dal promoter Fastlane Promotion, sarà articolata in 5 appuntamenti con inizio il 19 luglio al Mugello.