A quindici giorni dal via della prima gara del CIV 2023, Yari Montella e lo Spark Barni Racing Team annunciano la presenza come wild card nel round d’apertura di Misano nella classe Supersport. Il CIV è stato il primo campionato nazionale ad accogliere, lo scorso anno le “Next Gen” e mostrando un altissimo livello dei suoi piloti. Basti pensare che Nicholas Spinelli vincitore proprio con lo Spark Barni Racing Team lo scorso anno, al debutto nel WorldSSP a Philipp Island è salito sul podio iridato. Per Yari è un ritorno nel CIV dove corse fino al 2015 nella classe Moto3.

UN CIV DA MONDIALE

Il CIV Supersport è da sempre considerato uno dei campionati nazionali più competitivi che ci siano, basti pensare alle numerose wildcard iridate che si sono viste negli ultimi anni. I piloti della serie tricolore hanno tempi che non sfigurano minimamente con quelli del WorldSSP. Anzi quando “i nostri” prendono parte come wildcard alle gare italiane del mondiale spesso monopolizzano la zona punti. Così spesso i piloti iridati scelgono il CIV come campionato per allenarsi in vista degli impegni del WorldSSP.

Negli scorsi anni abbiamo dunque visto Andrea Locatelli e l’intero team Puccetti Racing venire a sfidare i piloti del CIV. Quest’anno è il turno dello Spark Barni Racing Team che dopo aver conquistato il titolo tricolore Superbike e Supersport NG 2022 torna nella serie tricolore come wildcard con Yari Montella. L’obiettivo è riprendere il feeling con la Panigale V2 e le corse dopo l’incidente di Phillip Island che lo ha tolto dai giochi in questo inizio di stagione.

MONTELLA: “NON SARÒ IN PISTA PER ONOR DI FIRMA”

Yari Montella: “Sono contento di tornare al CIV, l’ultima volta che ho corso in quel campionato era il 2015 in Moto 3; per me è stato un campionato altamente formativo. Abbiamo programmato questa wild card perchè abbiamo praticamente perso i primi due round del mondiale. Sarà molto utile per tutti, per me e per la squadra: dobbiamo ancora affinare certi meccanismi e farlo durante un weekend di gara è sicuramente positivo. Sento di avere ancora molto margine con la Ducati, posso ancora adattare il mio stile per sfruttare al 100% il potenziale della Panigale V2.

Per questo cercherò di spingere al massimo, non sarò in pista per “onor di firma”, ma sarà comunque una gara test. La Supersport è una delle categorie più combattute del CIV e l’agonismo non mancherà, come del resto succede nel mondiale. Per questo sono molto felice di questa occasione e voglio ringraziare tutta la squadra per la disponibilità: tre gare di fila non sono uno scherzo“.

