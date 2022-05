CIV 2022 | Vallelunga: programma e orari del secondo round

Il CIV si prepara a correre il secondo round della stagione 2022 nell’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Questo fine settimana la pista romana farà da scenario alle splendide battaglie nelle nove categorie facenti parte del Campionato Italiano Velocità. Il team di LiveGP.it sarà presente in pista per raccontarvi in prima persona le emozioni del round di Vallelunga.

SBK | CANEPA A VALLELUNGA DA LEADER, VITALI E PIRRO IN SCIA

Niccolò Canepa, reduce dalla 24 Ore di Le Mans e dal round MotoE di Jerez, arriva a Vallelunga al primo posto in classifica. Il portacolori Yamaha Keope Motor Team ha un solo punto di vantaggio su Luca Vitali, alfiere Honda Improve. Michele Pirro occupa il terzo posto con ventinove punti all’attivo e sette lunghezze di ritardo dal vertice. Il campione in carica precede Alessandro Delbianco (Aprilia Nuova M2), seguito a breve distanza da Flavio Ferroni. Purtroppo assente Lorenzo Zanetti, sesto in campionato, impegnato a recuperare dal brutto infortunio rimediato a Misano.

A proposito di assenze ricordiamo che Sheridan Morais sarà ancora alla guida della Kawasaki Black Flag Motorsport per sostituire Samuele Cavalieri, ancora convalescente. Risolti, invece, i problemi fisici di Randy Krummenacher, impegnato con la R1 del team Keope e Kevin Manfredi, in sella alla Suzuki preparata dal team Penta.

CIV 600 – SS&SSNG | TUTTI A CACCIA DI KEVIN ZANNONI E STEFANO VALTULINI

Il due volte campione italiano Moto3 punta ad aumentare il vantaggio sugli inseguitore nel round di Vallelunga. Zannoni, pilota Yamaha del Team Rosso e Nero, vanta dieci punti di margine su Marco Bussolotti (Yamaha Axon/Seven) e diciotto su Armando Pontone (Bike e Motor Racing Team).

Passando alla classe SS&SSNG il primo posto è appannaggio di Stefano Valtulini, a Misano capace di ottenere un successo ed un secondo posto. Valtulini ha nove punti di vantaggio su Nicholas Spinelli, ospite di Motorbike Circus nella serata di martedì 2 maggio. Terza posizione con ventinove punti all’attivo per Massimo Roccoli, di poco davanti a Roberto Mercandelli e Luca Ottaviani.

MOTO3 | CESARE TIEZZI E ALBERTO FERRANDEZ A PARI PUNTI

Situazione particolare quella della Moto3 alla vigilia della seconda tappa. Cesare Tiezzi e Alberto Ferrandez hanno entrambi quarantuno punti e la leadership della classifica tra le mani. Tuttavia, Ferrandez non sarà presente a Vallelunga a causa della concomitanza con la European Talent Cup. Una brutta frattura al femore terrà Riccardo Trolese lontano dalle piste per un periodo abbastanza lungo.

Ricordiamo che nel corso del secondo weekend stagionale correranno anche SSP300, PreMoto3, Aprilia RS 660 Cup, National Trophy 1000/600 e la Women’s European Cup.

PROGRAMMA E ORARI CIV VALLELUNGA 2022

Venerdì 06/05/2022

Women’s European Cup – 09:00 – FP1

Aprilia RS 660 Cup – 09:25 – FP1

National Trophy 600 – 09:50 – FP1

National Trophy 1000 – 10:15 – FP

PreMoto3 – 10:45 – FP

Moto3 – 11:20 – FP

SBK – 11:50 – FP

CIV 600 – 12:20 – FP

SSP300 – 12:50 – FP

Women’s European Cup – 14:10 – FP2

Aprilia RS 660 Cup – 14:35 – FP2

National Trophy 600 – 15:00 – FP2

National Trophy 100 – 15:25 – Qualifiche 1

PreMoto3 – 15:50 – Qualifiche 1

Moto3 – 16:25 – Qualifiche 1

SBK – 16:55 – Qualifiche 1

CIV 600 – 17:25 – Qualifiche 1

SSP 300 – 17:55 – Qualifiche 1

Sabato 07/05/2022

SSP300 – 09:00 – Qualifiche 2

PreMoto3 – 09:30 – Qualifiche 2

SBK 10:00 – Qualifiche 2

Moto3 – 10:30 – Qualifiche 2

CIV 600 – 11:00 – Qualifiche 2

Women’s European Cup – 11:35 – Qualifiche 1

Aprilia RS 660 Cup – 12:00 – Qualifiche 1

National Trophy 600 – 12:25 – Qualifiche 1

National Trophy 1000 – 12:50 – Qualifiche 1

SBK – 13:50 – GARA 1

Moto3 – 14:30 – GARA 1

CIV 600 – 15:10 – GARA 1

PreMoto3 – 15:50 – GARA 1

SSP300 – 16:30 – GARA 1

National Trophy 1000 – 17:10 – GARA 1

Women’s European Cup – 17:50 – Qualifiche 2

Aprilia RS 660 Cup – 18:15 – Qualifiche 2

National Trophy 600 – 18:40 – Qualifiche 2

Domenica 08/05/2022

SSP300 -09:00 – Warm Up

Moto3 – 09:15 – Warm Up

SBK – 09:35 – Warm Up

PreMoto3 – 09:55 – Warm Up

CIV 600 – 10:15 – Warm Up

Women’s European Cup – 10:45 – GARA

Arilia RS 660 Cup – 11:25 – GARA

National Trophy 600 – 12:05 – GARA

National Trophy 1000 – 12:45 – GARA 2

SSP300 – 13:25 – GARA 2

SBK – 15:00 – GARA 2

Moto3 – 15:45 – GARA 2

CIV 600 – 16:30 – GARA 2

PreMoto3 – 17:15 – GARA 2

Matteo Pittaccio

