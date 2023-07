Dopo il brutto epilogo di Gara 2 a Vallelunga, Michele Pirro ha deciso di riprendersi lo scettro del CIV Superbike alla Racing Night di Misano. Il pilota del Barni Spark Racing Team ha condotto la prova dal primo all’ultimo passaggio, piegando giro dopo giro la resistenza di uno stoico Luca Bernardi. L’ormai ex leader di campionato Lorenzo Zanetti sconfigge Alessandro Delbianco nel duello per la terza posizione.

PIRRO SI RIPRENDE LA TESTA DEL CIV SUPERBIKE

Una gara apparentemente in controllo per Michele Pirro alla Racing Night di Misano. Il campione del CIV Superbike in carica ha condotto una prova dal ritmo incredibile, dopo aver già ampiamente dimostrato il proprio valore sia al Venerdì che al Sabato mattina. Il pilota Ducati festeggia la quinta vittoria stagionale tenendo testa a quel Luca Bernardi che tanto lo aveva fatto penare a Vallelunga poco più di un mese fa. I due hanno imposto un ritmo insostenibile per il resto della griglia, rimanendo soli dopo pochi passaggi.

Pirro ha continuato a spingere fino all’ultimo, facendo addirittura segnare il giro veloce della corsa al penultimo passaggio disponibile, andando pericolosamente vicino al proprio record della pista datato 2018. Una vittoria che serviva eccome all’atleta della Polizia di Stato, che si riprendere anche l’onore di avere la tabella rossa sul cupolino della Ducati V4R. Infatti, visti i 25 punti conquistati da Pirro, il pilota pugliese si porta a +1 nei confronti del compagno di marca Lorenzo Zanetti.

ZANETTI BEFFA DELBIANCO ALL’ULTIMO

Certo, Lorenzo Zanetti avrà pure perso la vetta del CIV Superbike alla Racing Night di Misano, ma il classe 1987 può consolarsi con il settimo podio della sua stagione. Il pilota di Broncos Racing continua così il suo percorso netto nella top 3 della classe regina, soffiando il gradino più basso del podio a Alessandro Delbianco. Il pilota Yamaha ha effettuato un’ottima partenza, recuperando diverse posizioni all’interno del gruppo nelle prime fasi e mettendosi così al 3° posto. Purtroppo per l’asso di Keope Motor Team, una leggera perdita del posteriore all’uscita del “Carro 2” ha permesso a Zanetti di superarlo. Delbianco non ha di certo mollato il colpo, rimettendosi in terza posizione all’inizio dell’ultimo giro di corsa. Purtroppo per il #52, l’alfiere Ducati ha avuto la meglio su di lui, negandogli così la gioia del secondo podio stagionale.

VITALI RESISTE A RUSSO, CAVALIERI IN DIFFICOLTÀ

Luca Vitali mantiene lo status di miglior Honda nel CIV Superbike alla Racing Night precedendo sul traguardo un più che discreto Riccardo Russo per la 5^ piazza. A quasi 3.5 secondi dalla coppia Honda c’è la CBR di Simone Saltarelli. In ottava posizione chiude un anonimo Samuele Cavalieri che, sull’Aprilia preparata dal team Nuova M2 Racing, sta faticando terribilmente al Misano World Circuit. Lorenzo Gabellini e la BMW di Jarno Ioverno chiudono la top 10. Daniele Zinni, Alberto Butti, Alex Bernardi e Alessio Finello chiudono gli arrivati al traguardo. Da segnalare i ritiri di Kevin Manfredi e Cristian Redaelli, entrambi apparentemente per problemi tecnici.

Importante l’assenza del team Speed Action: la squadra marchigiana, equipaggiata con Yamaha, non ha preso parte alla Racing Night con nessuno dei due piloti. Flavio Ferroni e Gianluca Sconza attendono notizie dal team, con il secondo che ha deciso di correre nel National Trophy 1000 con la BMW del team Pistard.

CIV | RACING NIGHT, SUPERBIKE: I RISULTATI DI GARA 1

Valentino Aggio

