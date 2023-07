Emozionante e mai scontata, il CIV Supersport 600 Next Gen apre l’attesissima Racing Night di Misano. Al termine di una gara piena di colpi di scena è la tabella tricolore Simone Corsi a trionfare per la prima volta nella sua “nuova” carriera al Campionato Italiano. Sul podio l’esperto Massimo Roccoli a chiudere la doppietta Yamaha, mentre Simone Saltarelli chiude la cerchia dei piloti al parc-fermé.

CORSI ESCE VINCITORE DALLA LOTTA A QUATTRO

Le aspettative sulla Racing Night di Misano sono state ampliamente rispettate. La gara ha visto una splendida lotta a quattro per la vittoria, fino all’ultimo settore del 13° giro. Allo start Simone Corsi ha mantenuto la testa della corsa grazie ad un buono scatto, ma dopo qualche passaggio un Andrea Mantovani in cerca di vendetta sportiva ha preso il comando delle operazioni. Nonostante il ritmo forsennato imposto dal duo di testa, Massimo Roccoli e Luca Ottaviani sono rientrati sulla coppia, ingrandendo così il duello. Negli ultimi passaggi della corsa la lotta si è veramente infiammata grazie a continui scambi di posizione. Corsi ha avuto il merito e la fortuna di rimanere al di fuori dei guai nell’ultimo giro, potendo così approfittare della caduta al “Carro 2” e vincendo la gara.

ROCCOLI È 2°, CADUTA TRA MANTOVANI E OTTAVIANI

L’ultimo giro ha decretato un triste epilogo alla Racing Night per quanto riguarda il CIV Supersport. Con un coraggioso attacco al “Curvone“, Mantovani ha preso la testa della corsa, anche se solo momentaneamente. L’ex pilota WorldSSP, ora sostituito da Lorenzo Dalla Porta, in uscita dal “Carro 1” ha perso il posteriore della Panigale V2, andando leggermente oltre i limiti della pista. Il sostituto di Davide Stirpe ha miracolosamente ripreso il controllo della sua Ducati, salvo poi perdere l’anteriore al “Carro 2” e coinvolgendo l’incolpevole Luca Ottaviani. Entrambi non sono arrivati sul traguardo, ritirandosi e concedendo la possibilità a Simone Saltarelli di conquistare il primo podio dell’anno.

BRUTTO COLPO PER IL CAMPIONATO: CONTATTO TRA MERCANDELLI E BUSSOLOTTI

Il primo giro della Racing Night nel CIV Supersport 600 NG ha tolto due protagonisti sia per la gara che per il campionato dai giochi. Roberto Mercandelli e Marco Bussolotti sono stati protagonisti di un contatto alla “Variante del Parco“: Mercandelli è rientrato al box dopo il primo giro e si è ritirato, mentre Bussolotti è stato protagonista di una rimonta epica. “Busso” ha recuperato dalle retrovie fino alla 6^ posizione finale, venendo preceduto solo da Emanuele Pusceddu e Filippo Fuligni. Il pilota di Axon Seven Team si è messo alle spalle Nicolò Castellini, Luigi Montella, Stefano Valtulini e Matteo Patacca.

CIV | RACING NIGHT, SUPERSPORT: I RISULTATI DI GARA 1

Valentino Aggio

