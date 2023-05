Una gara ricca di colpi di scena e con un finale difficilmente preannunciabile quella del CIV Supersport NG con Stefano Valtulini che ha preceduto Daniel Blin e Marco Bussolotti. Valtulini riporta alla vittoria la Kawasaki Ninja 600 nel CIV dopo un digiuno che durava dal 2020. Della battaglia anche Massimo Roccoli che però nel finale è rimasto, come Bussolotti fregato dalle fasi di doppiaggio di due piloti. Dopo un buon avvio ha perso contatto con le prime posizioni Simone Corsi che chiude sesto ma diventa leader del CIV Supersport NG.

CHE SPETTACOLO LA SUPERSPORT

Non è una novità, da anni la classe Supersport del CIV è una delle più combattute e divertenti (oltre che competitive, ndr) classi della serie tricolore. Partita con asfalto bagnato ma che andava piano piano asciugandosi ha visto il gruppo composto da Marco Bussolotti, Massimo Roccoli, Stefano Valtulini, Daniel Blin e Simone Corsi prendere subito qualche secondo di vantaggio sugli inseguitori. “Busso” ha comandato praticamente ogni giro di gara alternandosi con Massimo Roccoli alla conduzione della gara. Dopo pochi giri a perdere il contatto col gruppo di testa è Simone Corsi che essendo al primo anno di “Pirelli” dopo oltre vent’anni di gomme Dunlop deve ancora trovare il giusto feeling con le coperture italiane.

La gara si decide all’ultimo passaggio, all’uscita dalla San Donato il quartetto di testa comandato da Bussolotti trova Bryan D’Onofrio e Nicholas Fruscione, doppiati, sulla propria strada. A farne le spese è che Bussolotti che da primo passa a terzo con quasi mezzo secondo di ritardo dalla coppia Valtulini-Blin. Stefano non sbaglia niente e comanda l’ultimo giro arrivando in volata con il polacco e vincendo la sua quinta gara nel CIV Supersport. Primo podio in carriera per Daniel Blin, il polacco del team AF Racing alla sua seconda stagione nel CIV Supersport. Terzo Marco Bussolotti che riesce a limitare i danni e chiudere comunque sul podio. Quarto invece Massimo Roccoli che sfiora il podio ma che deve accontentarsi della “medaglia di legno”.

MERCANDELLI BATTE CORSI CHE DIVENTA LEADER DI CAMPIONATO

Staccati dodici secondi dal quartetto che si è giocato la vittoria è andato in scena il duello tra Roberto Mercandelli e Simone Corsi. Una battaglia che ha premiato il pilota del team Rosso e Nero rispetto all’exMoto2 che però con la sesta posizione diventa leader di campionato e domani indosserà la tabella tricolore da leader del CIV. Settima piazza per Emanuele Pusceddu, velocissimo in qualifica ma non così incisivo in una gara. Chiudono la top10, Filippo Fuligni, Armando Pontone e Andrea Tucci.

Mathias Cantarini