Definire quella di Michele Pirro una vittoria è riduttivo, il pilota del Barni Spark Racing Team si è imposto nella prima gara del CIV Superbike al Mugello con diciotto secondi di vantaggio su Alessandro Delbianco e Lorenzo Zanetti. Per Pirro quella di oggi è la sessantesima vittoria nel CIV Superbike su novanta partenze! Quarta piazza Riccardo Russo, davanti alla coppia composta da Flavio Ferroni e Luca Bernardi che hanno duellato per tutta la gara per la quinta posizione. A terra Samuele Cavalieri a pochi giri dal termine mentre si trovava saldamente in seconda posizione.

PIRRO UN’ALTRA CATEGORIA

Il pilota pugliese del Barni Spark Racing Team si è imposto nella gara del CIV Superbike con una prestazione incredibile sul bagnato. Dopo un primo via sempre con Pirro al comando dopo un solo passaggio è arrivata la pioggia e la direzione gara ha esposto la bandiera rossa per permettere ai piloti di montare le gomme rain. Nella ripartenza Michele Pirro ha fatto il vuoto fin dal primo passaggio girando con ben sei secondi di margine sul secondo. Non c’è praticamente mai stata gara per la vittoria con Michele Pirro che si è involato in solitaria tagliando il traguardo con ben 18 secondi di vantaggio in soli dieci giri! In seconda posizione ha chiuso il runnerup della passata stagione, Alessandro Delbianco centra così il primo podio con la Yamaha del Keope Motor Team.

Complica la scivolata di Samuele Cavalieri sale sul podio a Lorenzo Zanetti con la Panigale V4 R del team Broncos fino ad oggi leader del CIV Superbike. Ottima quarta piazza per Riccardo Russo con la Honda del team DMR Racing davanti alla coppia formata da Flavio Ferroni e Luca Bernardi che hanno duellato per tutti e dieci i giri di gara. Solo settimo Luca Vitali che precede Daniele Zinni, Gianluca Sconza e Alberto Butti che caduto è ripartito chiudendo decimo.

Mathias Cantarini