Una domenica di gare per il CIV al Mugello Circuit dove a farla da padrone è stato ancora una volta il meteo. A condizionare le prestazioni dei piloti sono state le mutevoli condizioni climatiche cha hanno portato nel corso della giornata diversi scrosci d’acqua. Nella Moto3 a trionfare è il leader della classifica Vicente Perez Selfa davanti a Nicola Fabio Carraro e Cristian Lolli. Incredibile quanto accaduto in SS300 con Vannucci caduto nel giro di allineamento e costretto a scattare dalla pit line concludendo comunque in ottava piazza mentre davanti a tutti Oscar Nunez Roldan ha fatto il vuoto vincendo su Ieraci e Martella. Nella PreMoto3 prima vittoria per Lorenzo Cavalletto alla sua prima vittoria in PreMoto3, podio per il leader di campionato Edoardo Liguori mentre è terzo Matteo Gabarrini, il figlio di Cristian, capotecnico di Pecco Bagnaia.

MOTO3: VICENTE PEREZ TORNA ALLA VITTORIA

Dopo l’ottava piazza arrivata nella gara di ieri, il leader della classifica Vicente Perez Selfa si riprende la vittoria in Gara2 vincendo in solitaria davanti a Nicola Fabio Carraro che con la gara di Valencia del JuniorGP tra una settimana non ha voluto correre rischi accontentandosi della seconda piazza. Sale sul podio Cristian Lolli, migliore del trenino degli inseguitori che si è giocato l’ultimo gradino del podio. Nella volata a tre vinta proprio da Lolli facevano parte Michele Amadori, quarto per soli nove millesimi e Leonardo Abruzzo arrivato a trentotto millesimi da Amadori. Sesta piazza per Alessandro Morosi migliore dei piloti saliti sul podio ieri in condizioni di full wet.

Quando i piloti sono scesi in pista oggi, infatti, la pioggia aveva già smesso di scendere e la pista stava iniziando ad asciugarsi in maniera veramente vistosa in tanti tratti. Settima piazza per Daniel Da Lio che ha aperto il gruppo che portava fino all’undicesima piazza con il vincitore ed il secondo della gara di ieri. Alle spalle di Jacopo Villani, ottavo, infatti troviamo Elia Bartolini vincitore ieri ma oggi in grossa difficoltà nelle prime fasi di gara e solo nel finale risalito fino alla nona piazza. Decimo troviamo Emanuele Andrenacci mentre è undicesimo Matteo Morri ieri secondo.

PREMOTO3: URIARTE SBAGLIA, FESTEGGIA CAVALLETTO

Gara poco spettacolare dal piano di vista dei sorpassi quella della PreMoto3. L’unica sorpresa è la caduta nel corso del secondo giro di Brian Uriarte Diego che lo ha costretto a risalire dall’ultima posizione. A vincere in quasi solitaria è Lorenzo Cavalletto sulla Beon del We Race SM-Pos Corse con oltre sette secondi di margine su Edoardo Liguori che nel finale ha regolato il suo compagno di squadra Matteo Gabarrini. Il team Pasini Racing festeggia così un doppio podio che coincide col primo podio in carriera Matteo, figlio di Cristian capotecnico di Francesco Bagnaia con Ducati MotoGP.

Quarta piazza per Gabriele Masarati davanti a due giovanissime ragazze del progetto “Talenti Azzurri” della Federazione Motociclistica Italiana e del progetto del team Angeluss: Elisabetta Monti e Josephine Bruno. Settima piazza per Valentino Sponga mentre chiude ottavo Noel Spangenberg con Yehonathan Meiri e Brian Uriarte a chiudere i dieci.

SS300: CADUTA PRIMA DELLA GARA PER VANNUCCI, VINCE NUNEZ ROLDAN

Colpo di scena fin dal giro di formazione con Matteo Vannucci che scivola ed è costretto a rientrare ai box per far sistemare la moto mentre tutto il gruppo parte regolarmente per il warm up lap. L’incredibile lavoro del team AG Motorsport permette a Vannucci di scattare comunque dalla pit line e risalire poi fino ad una incredibile ottava posizione. Davanti la gara senza uno dei suoi protagonisti è stata un assolo di Oscar Nunez Roldan che ha lasciato Bruno Ieraci a duellare con Mattia Martella per la seconda e terza posizione staccandoli di 28″. Ieraci riesce proprio sulla bandiera a scacchi a superare Martella nella volata per il podio chiudendo secondo con soli 22 millesimi di margine su Martella. Per trovare il quarto bisogna aspettare altri 27″ prima di veder transitare Matteo Bonetti, Mattia Sorrentini e Diego Goretti.

Settima posizione per il sudafricano Chris Wright mentre come detto in ottava piazza chiede Matteo Vannucci. Il pilota toscano perde così contatto in classifica da Bruno Ieraci ma comunque riesce ad accumulare qualche punto prezioso con una moto veramente rattoppata in pochissimi minuti. Chiudono la top10 Giacomo Zannini e Simone Graziano.

